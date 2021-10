Ministrul de Interne: În 8 minute s-a intervenit la incendiul de la Constanţa

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri că pompierii au intervenit în 8 minute la incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa, iar în mai puţin de o oră focul a fost stins.

„La 9,48 am fost sesizaţi prin 112, la 9,53 am activat planul roşu, la 9,56 pompierii au ajuns la faţa locului. Cu toate că eram la o distanţă de aproximativ 3,5 km, în mai puţin de opt minute am ajuns la faţa locului. Incendiul a fost localizat şi în mai puţin de o oră a fost lichidat. Am intervenit cu forţe IGSU din Constanţa – peste 140, respectiv cu mijloace din Constanţa – 61 la număr, la care s-au adăugat forţe şi mijloace de intervenţie din Călăraşi, Galaţi şi Ialomiţa”, a spus Bode într-o conferinţă de presă care a avut loc în faţa Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit ministrului, în spital erau 10 pacienţi la ATI.

„În acest moment, investigatorii verifică dacă spitalul avea sau nu avea obligaţia să deţină aviz de securitate la incendiu. (…) Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Constanţa”, a arătat Bode.

El a transmis condoleanţe către membrii familiilor celor decedaţi.

Şapte pacienţi au murit, vineri, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Întregul spital a fost evacuat, iar toate unităţile sanitare din judeţ au fost pre-alertate pentru preluarea pacienţilor.