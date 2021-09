Orban, la Congresul PNL: Astăzi nu avem un premier şi un guvern cu care să ne putem mândri

Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă la Congresul PNL, că Florin Cîţu nu s-a consultat cu el sau forurile statutare când a luat decizia de a îl remania pe Alexandru Nazare sau înainte de a provoca ieşirea USR PLUS de la guvernare şi criza politică actuală, deşi acum premierul susţine că va consulta liberalii în luarea deciziilor, dacă va fi ales la şefia partidului. Liderul PNL a adăugat că sprijină strategia de a reface coaliţia de guvernare şi i-a întrebat pe liberali cu cine va face formaţiunea majoritate parlamentară, în cazul în care USR PLUS nu revine la guvernare prin îndeplinirea cerinţei acestora ca Florin Cîţu să nu mai fie prim-ministru. El a mai spus că nu e o opţiune refacerea USL, printr-o colaborare cu PSD. „Dacă cineva îşi imaginează că guvern minoritar va putea rezista cu sprijin în parlament, înseamnă că este naiv”. Unii dintre susţinătorii lui Florin Cîţu au părăsit sala în timpul discursului liderului PNL, informează News.ro.

Redăm mai jos principalele declaraţii ale lui Ludovic Orban la Congresul PNL:

„Încep prin a le spune celor câţiva care au huiduit şi fluierat că îi dezaprob şi că îmi cer scuze în numele lor. Noi am venit aici, cel care îl susţin pe Florin Cîţu să îl susţină pe Florin Cîţu, cei care mă susţin pe mine să mă susţină pe mine. Am vorbit de nenumărate ori în faţa dvs în toate ocaziile posibile şi multe dintre ele imposibile. Sunt foarte puţine lucruri noi pe care aş putea să vi le spun, mai ales că ştiţi foarte bine am participat la 36 de conferinţe judeţene sau de sector şi am prezentat moţiunea in 35 de filiale judeţene.

Încep prin a îl ruga pe dl Boc, pe care îl apreciez în mod deosebit ca primar al Clujului, ca atuncicînd mă citează să mă citeze integral, nu pe bucăţi. Eu am spus că fie dacă eu sunt bun, atunci şi colegii mei sunt buni din Biroul Executiv, fie dacă eu sunt rău, atunci ei sunt răi. Dar eu vă garantez că toţi am fost buni, că toată echipa a pus osul la treabă, a reuşit să câştige alegerile şi să ducă PNL la guvernare.

Problema mea astăzi e legată tocmai de ce a spus colegul şi prietenul meu Florin Cîţu despre faptul că toate deciziile le va lua împreună cu dumneavoastră, ca şi cum eu nu aş fi consultat PNL. Nu îmi amintesc să mă fi consultat dl Cîţu când mi-a dat afară toţi consilierii de stat. Nu îmi aduc aminte ca Florin Cîţu să fi consultat pe cineva atunci când l-a demis pe ministrul Alexandru Nazare. Sigur că mi-a cerut părerea, dar eu nu am fost de acord.

Nu îmi aduc aminte să fi fost consultat un for al PNL înainte de deciziile care au dus la criza guvernamentală şi la retragerea din coaliţie a USR PLUS. Nu a fost consultat preşedintele PNL, nici BPN, au fost două decizii luate de premier. Şi am ajuns exact în punctul important – fraţilor, ce facem cu guvernarea. Realitatea este în momentul de faţă că suntem într-o ecuaţie aproape imposibilă.

Atâta timp cât nişte parteneri care au fost cu noi în coaliţie s-au retras din coaliţie şi au spus că au o singură condiţie pentrul a reveni în coaliţie, stau şi mă întreb cum vom îndeplini această condiţie. Şi dacă nu vom îndeplini această condiţie, cu cine facem majoritate parlamentară? Credeţi că există vreun liberal care să fie cu capul pe umeri şi care să fie de acord cu refacerea USL? Eu cred că nu. Iar dacă există cineva, să o spună deschis, pentru că negocieri pe sub masă s-au făcut şi dacă cineva îşi imaginează că guvern minoritar va putea rezista cu sprijin în parlament, înseamnă că este naiv.

Avem două variante strategice: prima pe care o susţin şi o apăr e aceea de a rămâne principalul partid de guvernământ prin refacerea coaliţiei de guvernare. Iar pentru acest lucru, după Congres, cum ne vom prezenta în faţa partenerilor noştri din coaliţie – 1. Dacă va fi ales cel care a provocat criza, în loc să fie ales cel care are soluţia la criză, cel care e respectat, cel care are cu adevărat capacitatea să refacă majoritatea guvernamentală capabilă să guverneze pe următorii 4 ani”.

Astăzi nu avem un premier şi un guvern cu care să ne putem mândri. Niciodată nu a existat vreun guvern sau premier care să aibă o cotă de neincredere atât de joasă”.