Două case, mistuite de un incendiu pornit de la joaca a două fetiţe

Un incendiu a mistuit două case în judeţul Buzău. Nenorocirea a fost provocată de două fetițe, care s-au jucat cu focul în curtea uneia dintre locuințe, informează ŞtirileProtv.

Alarma s-a dat joi după-amiază, când o casă din comună Mărăcineni, Buzău, a fost cuprinsă de flăcări. Acestea s-au extins imediat și la cea de-a două locuință.

Localnicii spun că responsabile de această întâmplare ar fi două fetițe, de 9 și 11 ani, care s-ar fi jucat cu focul în curtea uneia dintre gospodării. Copilele ar fi fost surprinse și în urmă cu câteva zile, când ar fi incendiat vegetația de la marginea satului.

Vecinii au văzut flăcările și au sunat la 112. Până la sosirea pompierilor, localnicii au încercat să stingă vâlvătaia cu ce aveau prin curți, dar și cu o cisternă și un utilaj al primăriei.

„Când am auzit că arde, am ieșit și eu afară și am dat o mână de ajutor. De la prima casă, a luat a două casă foc”, a explicat un localnic.

„Am avut în dotare cisternă de la primărie și buldoexcavatorul, au venit și pompierii și am putut să îl stingem”, a transmis Constantin Dumitru, primarul comunei Mărăcineni.

După mai multe ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost lichidat. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de vântul care bătea și de lipsa unor hidranți în zonă.

„Vântul bătea cu circa 60 km/h și am întâmpinat probleme la sursele de alimentare cu apă în sensul rețelei de hidranți care nu avea suficientă presiune”, a transmis ISU Buzău.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă niciuna dintre locuințe nu era asigurată, iar acum proprietarii își vor reface casele cu proprii lor bani.