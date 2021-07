România, pe ultimul loc între ţările Uniunii Europene la capitolul locuri în creşe

România se află pe ultimul loc între ţările Uniunii Europene în ceea ce priveşte asigurarea de locuri în creşe pentru copiii de până în trei ani, scrie Hotnews. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, explică acest fapt prin lipsa unei implicări a statului într-un proiect integrat de construire de clădiri şi asigurarea finanţării pentru funcţionarea acestora.

„Pur şi simplu primarii, urmărindu-şi şi propriul buget, au văzut că degeaba construiesc din banii statului o creşă, pentru că cheltuielile de funcţionare sunt destul de importante chiar şi lunar şi nu le pot susţine”, afirmă Cseke Attila.

De ce a ajuns România să fie pe ultimul loc în UE ca număr de locuri disponibile în creșe?

Ministrul Dezvoltării vorbește despre „un fenomen” în care, neexistând o implicare integrată a statului, primăriile şi-au făcut propriul lor calcul, „foarte corect financiar” şi au spus că nu pot susține costurile de funcționare.

„M-am uitat puţin pe programul PNDL, unde exista posibilitatea să depui solicitare să construieşti creşe, aşa cum a existat şi pentru grădiniţe, şi pentru şcoli. Cam la fiecare a treizecea solicitare, respectiv proiect finanţat pe grădiniţă a apărut şi o solicitare pe creşă. Pur şi simplu primarii, urmărindu-şi şi propriul buget, au văzut că degeaba construiesc din banii statului o creşă, pentru că cheltuielile de funcţionare sunt destul de importante chiar şi lunar şi nu le pot susţine“ , a declarat Cseke Attila.

În afară de marile municipii….mai jos nu s-a investit deloc

„A fost un fenomen, dacă vreţi logic, în care neexistând o implicare concertată, integrată a statului, un proiect în care s-a ştiut de unde pornim şi unde vrem să ajungem, primăriile şi-au făcut propriul lor calcul, foarte corect financiar şi au spus – în afară de marile municipii care au avut resurse financiare şi au mai investit în construcţie de creşe – mai jos nu s-a investit mai deloc”, a declarat Cseke Attila în emisiunea Insider Politic difuzată duminică de Prima Tv, conform News.ro.

El a mai spus că nici în marile municipii nu există cazuri în care să nu existe probleme privind asigurarea de locuri în creşe.

121 de solicitări de construcţie de creşe

În prezent, sunt 121 de solicitări de construcţie de creşe de la primari din întreaga ţară. Problema este una „naţională, prezentă în toate judeţe ţării”. Însă, nu toate municipiile reşedinţă de judeţ au depus astfel de solicitări. Cseke Attila a susținut că în coaliție există un acord privind adoptarea unei legi care să prevadă ca la toate creşele, publice sau private, statul să preia finanţarea prin Ministerul

Primele finanţări pentru construcţia de creşe vor fi făcute începând cu luna august

Educaţiei, după modelul standard cost care se aplică în învăţământ. Conform acestuia, la Ministerul Educaţiei se face o analiză privind impactul financiar al aplicării unui astfel de act normativ.

Ministrul Dezvoltării a mai susținut că primele finanţări pentru construcţia de creşe vor fi făcute începând cu luna august a acestui an, prin Compania Naţională de Investiţii. Finalizarea fiecărei investiţii depinde de la caz la caz, ţinându-se cont şi de procedurile de achiziţiile aferente investiţiilor: „Eu cred că primele rezultate vizibile într-un an jumătate-doi pot să apară, la nivelul întregii ţări, pe acest proiect de creşe”.

El a explicat că planul Guvernului vizează un proiect integrat în care să fie construită infrastructură pentru creşe. De asemenea, să fie asigurată funcţionalitatea acestora. Adică, cheltuielile de funcţionare să fie preluate de către stat, şi să fie pregătiți specialiști de către Ministerul Educației.

Câți copii din România au locuri în creșe

Din 587.808 de copii de 0-3 ani din România, doar 20.334 au locuri în creșă, conform datelor prezentate în aprilie de către deputatul USR-PLUS Alin Apostol. Acesta este inițiatorul unui proiect de lege privind introducerea în România a profesiei de asistent în educație timpurie. Alin Apostol spune că această profesie ar rezolva parțial problema lipsei locurilor în creșe.

În România funcționează doar 346 de creșe și centre de zi pentru copiii 0-3 ani. De asemenea, 19 grădinițe oferă și servicii de creșă.

În România sunt doar 350 de creșe în orașele mari din țară

La momentul actual, în România sunt doar 350 de creșe în orașele mari din țară. Ele deservesc 22.000 de copii, dintr-o populație totală de 550.000 de copii 0-3 ani. Restul de peste 90% (10% din copiii între 2 și 3 ani merg la grădiniță) dintre copii își țin părinții sau bunicii acasă, fără să beneficieze de educație timpurie. Asta în condițiile în care Consiliul European a stabilit în 2002 ca până în 2010, minim 33% din copiii sub 3 ani din statele membre să facă parte din programe de educație timpurie.

În fiecare oraș unde există creșe, pentru fiecare copil din creșă, există un al doilea copil pe lista de așteptare, care nu a mai găsit loc. Un județ de 250.000 de locuitori are în 2021 o singură creșă. Din 74 de orașe sub 10.000 de locuitori, doar 9 au creșe. Galațiul are doar 2 creșe la o populație de 306.000 locuitori”, precizează deputatul în expunerea de motive.

Potrivit sursei citate, cererea de locuri în creșe din România este dublă față de locurile disponibile.

Amintim că în România se acordă concediu de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani.