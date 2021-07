Sute de foști polițiști au luat cu asalt parlamentul de la Kiev

Sute de foști polițiști ucraineni au încercat să pătrundă cu forța în clădirea parlamentului miercuri, aceștia protestând pentru a cere mărirea pensiilor pe care le primesc, relatează Reuters.

Protestul a avut loc la o zi după demisia subită și fără explicații a lui Arsen Avakov, ministrul de interne de la Kiev care a ocupat portofoliul din 2014.

In central #Kyiv, #Ukraine, some 1,000 retired policemen joined a #protest rally outside the parliament to demand higher pensions.



Protesters clashed with the police who used teargas to disperse the crowd:https://t.co/0em2qohDDx pic.twitter.com/89cI1rkREC