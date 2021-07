Cazul „Trompeta”-un nou scandal

Preşedintele sindicatului din cadrul Filarmonicii Oltenia, Dorin Măciucă, alături de câţiva membri de sindicat, au organizat, ieri, o conferinţă de presă la care au participat şi lideri din confederaţie care au precizat că în cadrul Filarmonicii Oltenia continuă să fie o stare de tensiune şi că sunt „vânaţi” pentru concediere cei care fac parte din sindicat. Liderii de sindicat au susţinut afirmaţia cu faptul că a mai fost concediat încă un angajat care este şi vicepreşedintele sindicatului. De asemenea, preşedintele de sindicat a mai menţionat că mai este o cercetare disciplinară în derulare a unui instrumentist care a participat şi el la proteste.

Liderul de sindicat, Măciucă, care a fost şi el concediat luna trecută, a precizat că vor mai fi şi alţi ţineri care vor fi nevoiţi să plece din toamnă, subliniind că o bună parte dintre ei sunt tot membrii de sindicat care au fost şi la proteste, la care instutuţia va renunţa din toamnă, motivul oficial fiind acela că au contracte pe perioadă determinată şi că nu mai sunt bani pentru a-i plăti.

Managerul Filarmonicii spune că cercetările disciplinare sunt pentru fapte semnalate de angajaţi la comisia de disciplină şi cataloghează afirmaţiile sindicaliştilor ca fiind mincinoase.

Cum demomtează acuzaţiile pentru care a fost sancţionat

Cazul „Trompeta” continuă la Filarmonica Oltenia din Craiova. Dorin Măciucă, preşedintele de sindicat, care a fost concediat după ce a fost cercetat disciplinar, a ieşit, ieri, în conferinţă de presă şi a anunţat că a a atacat decizia de concediere în instanţă. Măciucă a încercat să demonteze toate cele trei acuzaţii pentru care a fost sancţionat.

„A fost o conferinţă de presă în urmă cu două săptămâni în care s-au spus mute lucruri neadevărate, referitoare la măsurile care s-au luat la adresa mea şi a celor încă patru colegi. Au spus că am fost concediaţi că am sustras trompeta şi am cântat la protest. Trompeta respectivă era în gestiunea mea, cum să o fur? Am şi documente că nu am nici o datorie la filarmonică. Am predat toate instrumentele şi nu am datorii. Unde este furtul, prejudiciul? Au spus în comisia de disciplină că era trompeta altor doi colegi pe care i-a sancţionat. O altă faptă, este o poză cu mine din 2013 cu o trompetă, despre care au consemnat că este a instituţiei şi că am folosit-o în scop personal. Am acea trompetă şi am adus-o cu mine să o vedeţi, este o trompetă de Bach pe care am cumpărat-o din SUA.

Comisia de disciplină a consemnat în referat că nu pot face dovada că o deţin, dar nu mi-au cerut să o vadă”, a spus Măciucă.

Cum pot cere acordul directorului ca să protestez

Preşedintele sindicatului a spus că a treia faptă pentru care a fost sancţionat este că a vorbit în numele insitituţiei, fără mandat de la manager, zâmbind asupra situaţiei.

„Şi a treia faptă era că am vorbit în numele instituţiei fără mandat din partea managerului, dar când am făcut declaraţiile eram la proteste ca preşedinte de sindicat şi eram mandatat de colegii mei să vorbesc ca sindicalist. Cum mă puteam duce la director să îi cer voie să protestez împotriva lui ? Eram şi în şomaj tehnic la proteste.

Am atacat decizia privind concedierea mea în instanţă, la Tribunalul Dolj. Chiar şi colegii mei care au primit avertisment au atacat deciziile privind sancţiunile respective pentru că le considerăm abuzive”, a spus Dorin Măciucă, preşedintele sindicatului din cadrul Filarmonicii Oltenia..

O nouă concediere la Filarmonica Oltenia, la finalul lunii iunie

Preşedintele de sindicat a mai precizat că în Filarmonica Oltenia s-a mai făcut o nouă concediere şi că mai este în desfăşurare încă o cercetare disciplinară.

„La Filarmonica Oltenia continuă să fie o stare de tensiune. Instrumentiştii şi soliştii stau cu teamă că oricând pot fi cercetaţi disciplinar şi că îşi pot pierde serviciul şi asta pentru că li s-a mai dat un exemlu în acest sens de către director. Am fost eu concediat, de curând, şi vicepreşedintele sindicatului, Dacian Mândru, care este solist violonist. El avea un averistiment pe motiv că mi-ar fi dat trompeta la proteste şi a contestat în instanţă. I-au făcut un alt referat imediat pe motiv că a întrebat dirijorul dacă şi a doua zi va fi propgram prelungit de repetiţii.

Programul de repetiţii era de la 8.00 la 14.00 şi dumnealui a adresat întrebarea pentru că se trecuse de ora 14.00. Dirijorul a fost pus să facă referat pe chestiunea aceasta şi vicepreşedintele de sindicat a fost dat afară cu data de 28 iunie. În cercetare mai este un coleg violonist, care mai are şase luni până la pensie. Şi el este membru de sindicat şi a fost la proteste.

Directorul dă afară pe toţi care au altă părere. Mai sunt 10-11 tineri pe care îi va da afară. La ei motivul oficial va fi că au contracte pe perioadă determinată şi că nu mai sunt bani să îi plătească, dar o bună parte dintre ei sunt în sindicat”, a mai precizat preşedintele de sindicat, Dorin Măciucă. De altfel, preşedintele sindicatului susţine că orchestra este ţinută departe de scenă şi că se organizează doar un spectacol educativ pentru care directorul a anunţat distribuţia, lucru care ar fi neobişnuit, şi vor cânta numai membri de sindicat.

Liderii BNS: Am fost la primarul Craiovei în audienţă

Alături de Dorin Măciucă, în conferinţa de presă, au fost prezenţi şi secretarul BNS, Horaţiu Raicu şi preşedintele Federației Sindicatelor din Instituții de Cultură, afiliată la Blocul Național Sindical, care au precizat că au fost în audienţă la primarul Craiovei pentru a prezenta problemele de la Filarmonica Oltenia.

„Am avut o întâlnire cu primarul Craiovei. Doamna primar a luat act de problemele de la Filarmonica Olteniei. Între confederaţie şi primărie s-a instituit un drum de dialog prin care intenţionăm să să găsim soluţii de detensionare a situaţiei. Destituirea managerului nu este posibilă pentru că nu există acoperire legală, dar colegii mei şi federaţia vor depune la primărie sesizări cu privire la ceea ce se va întâmpla în instituţie, fapte care vor fi făcute cunoscute şi comisiei de la evaluarea anuală a activităţii manageriale”, a precizat Horaţiu Raicu, secretarul BNS. Liderii confederaţiei au subliniat faptul că sancţiunile aplicate pentru cei cinci angajaţi au fost pentru fapte pe care le-au făcut pe perioada în care erau în şomaj.



„Colegii mei au apelat la instanţă pentru a dovedi faptul că au fost concediaţi pentru că au fost la proteste, manifestări care au fost pe durata şomajului. Nu puteau fi cercetaţi. Şi dacă vor arăta ca au dreptate, atunci vor trebuie reîncadraţi în muncă, iar Primăria Craiova va trebui să se îndrepte către manager să recupereze prejudiciul”, a precizat Marius Ciulică, preşedintele Federației Sindicatelor din Instituții de Cultură, afiliată la BNS.

Ce spune managerul Filarmonicii Oltenia

Managerul Filarmonicii Oltenia, Gabriel Zamfir, atacă şi el afirmaţiile sindicaliştilor şi spune că deciziile luate în instituţie sunt în litera legii.



„Fiecare e liber să spună ce vrea şi să facă ce vrea. Ei se cred nişte dumnezei. Ştiu ce decizii se vor da de la distanţă, ştiu ce voi face eu în viitor. Au spus numai minciuni tipice lor. În ceea ce priveşte, desfacerea contractului de muncă în cazul celuilalt angajat, pe 28 iunie, a fost pentru o faptră disciplinară deosebit de gravă. Aveam un dirijor invitat, şi cel concediat a intrat şi a întrerupt repeţiţia. Respectiva persoană avea şi avertisment şi nu aveam ce să îi fac. Iar angajatul care este cercetat disciplinar, la repetţie a mutat de la pupitru şi a jignit o colegă violonistă pe motiv că nu a fost la proteste. Doamna a venit la mine şi a depus referat.

Faptele sunt cercetate de o comisie, nu de mine ca manager. Dumnealor spun ce vor, dar de la Ministerul Dezvoltării am primit o adresă referitoare la folosirea trompetei pe fonduri europene în alte scopuri şi au luat act de suspiciunea de neregulă pe care au trimis-o spre cercetare la Serviciul de constatare nereguli”, a spus Gabriel Zamfir, dircetorul Filarmonicii Oltenia.

Gabriel Zamfir a mai spus că „cei doi angajaţi au fost concediaţi pentru fapte disciplinare. Au apelat la instanţă şi suntem în proces. Instanţa este supremă şi aşteptăm să vedem ce decizii va lua. Nu am ce declaraţii să fac. La filarmonică am acţionat pe baza prevederilor legislative pe care le avem în vigoare”, a subliniat directorul Filarmonicii Oltenia.

De asemenea, Gabriel Zamfir a mai precizat că în Filarmonica Oltenia „nu este nici o stare de tensiune, colegii sunt instituţie şi lucrează în condiţii normale, nu există disfuncţionalităţi”.