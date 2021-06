Elon Musk și-a vândut proprietățile și locuiește acum într-o casă modulară

În ultimul an, CEO-ul Tesla și SpaceX a vândut sau a scos la vânzare toate proprietățile imobiliare în valoare de 114 milioane de dolari, iar acum locuiește în Texas într-o casă mică, în valoare de 50.000 de dolari.

Casa se află în incinta companiei sale de explorare spațială SpaceX și a fost transportată acolo cu un camion, potrivit Yahoo News.

Locuința modulară are puțin peste 100 de metri pătrați, iar Musk a declarat-o ca fiind domiciliul stabil.

Pe site-ul companiei care produce aceste locuințe modulare, standard, sunt mai multe imagini cu acestea:

De altfel, Elon Musk a confirmat și printr-un mesaj postat pe Twitter situația sa locativă. „Casa mea principală este una de aproximativ 50.000 de dolari, în Boca Chica/ Starbase, pe care am închiriat-o. Dar este minunată”, i-a răspuns Musk unui utilizator care îi aprecia stilul de viață modest.

În același mesaj a mai precizat că deține o singură casă în zona Bay Area, pe care o folosește pentru evenimente, dar pe care ar fi dispus să o vândă unei familii numeroase, ca să fie folosită.

Elon Musk lives very modestly by billionaire standards. Only 1 residential house (plus 1 for events).@ElonMusk uses less resources than most multi-millionaires despite working way harder.



Plus $ sitting in stocks, makes each $ outside worth more exactly proportionally.