George Floyd, subiect de premiu Pulitzer: de ce este o premieră absolută

Ai crede că un clip făcut cu telefonul nu are mai mult decât valoarea unei postări. În contextul morții lui George Floyd, lucrurile stau cu totul altfel, potrivit playtech.

Moartea lui George Floyd, americanul de culoare care a decedeat sub genunchiul unul polițist, a făcut înconjurul lumii și a generat mai multe acțiuni de protest grupate sub deviza #blacklivesmatter. Încătușarea sa și punerea la pământ a fost filmată și urcată pe internet de o adolescenta aflată în zonă.

E vorba de Darnella Frazier, o tânără în vârstă de 18 ani. Juriul care acordă premiile Pulitzer a decis să-i acorde și acesteia un premiu special pentru că a „înregistrat curajos moartea lui George Floyd, un videoclip care a dus la manifestaţii contra brutalităţii poliţiştilor din întreaga lume”.

Premiu Pulitzer pentru filmarea cu George Floyd

Darnella Frazier se afla la cumpărături în acea zi și a surprins întreaga scenă în care Floyd a fost încătușat și apoi pus la pământ de polițiști. Derek Chauvin i-a ținut acestui piciorul pe gât până când americanul de culoare a murit. Premiul Pulitzer special a fost primit pentru că această filmare „subliniază rolul crucial al cetăţenilor în căutarea adevărului şi a justiţiei din partea jurnaliştilor”, susține juriul.

„Nu-l cunoaşteam pe acest bărbat (…), dar ştiam că viaţa lui conta. M-a schimbat, mi-a schimbat viziunea despre viaţă, m-a făcut să realizez până la punct este periculos să fii de culoare în Statele Unite”, a scris Darnella Frazier pe pagina sa de Facebook cu ocazia primei comemorări a morţii lui George Floyd, pe 25 mai.

Tragedia, marcată cu premii speciale

În afară de acest premiu special, a 105-a ediţie a premiilor Pulitzer a onorat reportaje şi articole consacrate cazului George Floyd dar şi brutalităţii poliţiştilor şi abuzurilor forţelor de ordine, în special în confruntările cu afro-americani. La categoria „breaking news”, redacţia din Minneapolis Star Tribune, cotidian local al oraşului unde George Floyd a fost asasinat, a câştigat pentru relatarea „imediată, de referinţă şi nuanţată”.

Agenţia Reuters a fost co-premiată la categoria „jurnalism explicativ” pentru un proiect multimedia numit „Shielded” care arată cum jurisprudenţa veche de jumătate de secol protejează ofiţerii de poliţie americani de urmărirea penală sau condamnarea în multe cazuri în care folosesc forţa nejustificat.

În materie de jurnalism local, două jurnaliste de la Tampa Bay Times au fost recompensate pentru o serie de articole despre practicile şerifului comitatului Pasco, din Florida, care a abuzat de puterea sa hărţuind persoane suspecptibile, potrivit lui, de încălcarea legii.

Alt subiect major din 2020, pandemia de coronavirus a adus premiul Pulitzer cotidianului The New York Times, la categoria „serviciu public”, şi jurnalistului de la revista The Atlantic, Ed Young, pentru „jurnalism explicativ”.