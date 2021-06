Doi copii şi un bătrân, împuşcaţi de un bărbat care apoi s-a sinucis

Un bărbat înarmat a ucis duminică doi copii şi un bătrân, într-o mică localitate de lângă Roma, transmite agenţia Ansa.it.

Un masacru feroce și fără sens a lovit într-o duminică pe mare într-o zonă rezidențială, Colle Romito, în Ardea, la patruzeci de kilometri sud de Roma. Criminalul, un bărbat de 35 de ani, locuia cu mama sa într-o vilă cumpărată în 2019, la câteva zeci de metri de locul triplului asasinat.

Absolvent de inginerie informatică, șomer, în urmă cu un an, în luna mai, a fost supus unui tratament obligatoriu după ce şi-a agresat mama, dar nu pare să fi fost sub tratament în prezent. Potrivit carabinierilor, el nu părăsise casa de aproape un an. Vecinii şi alţi locuitori din zonă povestesc că a mai ameninţat cu pistolul de câte ori nu-i convenea ceva, fie că a fost vorba de toaletarea copacilor sau gălăgie în jurul casei sale. Dar nimeni nu a depusese plângere, potrivit carabinierilor.

Victimele, împuşcate de aproape

Duminică dimineață, în jurul orei 11.00, bărbatul a ieşit pe stradă și i-a întâlnit pe Daniel și David, doi fraţi în vârstă de 5 şi 10 ani, care se jucau în liniște într-un părculeţ din faţa casei lor. El l-a împușcat în gât și în piept.

Apoi, l-a ucis cu un glonţ în cap pe Salvatore Ranieri, în vârstă de 74 de ani, care trecea pe bicicletă și nu-l cunoștea nici pe ucigașul său, nici pe cei doi copii. Bărbatul venea rar în zonă, unde avea o casă de vacanţă.

Criminalul s-a închis în casă şi s-a sinucis

O a patra victimă, un bărbat care ieşise să ducă gunoiul, ar fi scăpat de moarte doar pentru că era prea departe pentru a-l ajunge glonţul.

Ucigaşul s-a întors apoi acasă, s-a închis înăuntru și ore întregi nu a răspuns negociatorilor care au ajuns la fața locului pentru a-l convinge să se predea. Când un comando al carabinierilor a intrat în casă la mijlocul după-amiezii, bărbatul se sinucisese deja cu aceeași armă pe care o folosise la comiterea cimelor. Pistolul ar fi aparţinut tatălui său, mort în urmă cu an.