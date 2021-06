Dragoş Damian: Românii de 40-50-60 de ani vor muri înainte să ajungă la pensie

Dragoș Damian, director general al producătorului de medicamente Terapia Cluj, critică, într-un comentariu pentru Ziarul Financiar, măsurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind reforma sistemului de pensii, scrie Gândul. Damian susține că, de fapt, contribuțiile la asigurările sociale nu sunt bani pentru bătrânețe, mai ales că generația de peste 40 de ani nu o să prindă mulți ani de pensie, ci pentru rambursarea împrumuturilor statului, inclusiv a banilor primiți prin cel mai recent mecanism de finanțare.

Directorul general al Terapia susține că speranța de viață în România a unui copil născut astăzi este de sub 75 de ani, iar speranța de viață activă, sănătoasă, este de sub 65 de ani, iar a celor născuți în urmă cu 50-60 de ani, care încă sunt în câmpul muncii, este mult mai redusă. În plus, directorul general al Terapia susține că banii primiți prin acest mecanism de finanțare vor fi rambursați din contribuția la asigurările sociale. Astfel, potrivit lui Dragoș Damian, PNRR este „o gafă de pierdere de și mai multă suveranitate a României”.

„Cei care aveți 40-50-60 de ani, nu o sa apucati pensia, o sa muriți înainte! PNRR, Money for Nothing – vor fi rambursați din contribuția de 25% la pensiile de care n-o să ne bucurăm la actuala speranță de viață a românilor”, titrează Ziarul Financiar.

„Speranța de viață în România a unui copil născut astăzi (atenție la nuanță, astăzi!) este de sub 75 de ani, iar speranța de viață activă, sănătoasă, este de sub 65 de ani. Speranța de viață a celor născuți în urmă cu 50-60 de ani, care încă sunt în câmpul muncii, este mult mai redusă. Astfel încât, cu vârsta de pensionare de astăzi, mai mult ca sigur că „decrețeii” nu vor prinde prea mulți ani de pensie, iar cei care au peste 40 de ani acum și contemplează o vârstă de pensionare de 70 de ani, vor păți la fel. Multumiți sistemului sanitar”, a comenentat Dragoș, în articolul de opinie publicat în Ziarul Financiar.