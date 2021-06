Daily Mail: Hunter Biden era angajatul lui Puiu Popoviciu în 2016

Hunter Biden, fiul președintelui SUA, a fost angajat de Puiu Popoviciu în 2016 pentru a-l scăpa de dosarul de corupție instrumentat de DNA, pentru aceasta folosindu-se de contactele tatălui său, pe atunci vicepreședinte, și ale unui Louis Freeh, fost șef al FBI, scrie Daily Mail, care publică o serie e-mailuri între Hunter Biden și Louis Freeh.

Popoviciu l-a angajat pe Hunter la începutul acelui an ca parte a unei campanii de influență pentru a convinge procurorii anticorupție să încheie un acord sau să renunțe la caz, scrie Daily Mailcare precizează că e-mailurile din laptopul pierdut al lui Hunter Biden dezvăluie modul în care acesta și colegii săi vor să se folosească de legăturile la cel mai înalt nivel și au planificat o campanie de propagandă în favoarea lui Popoviciu.

Popoviciu a fost menționat pentru prima dată în e-mailurile lui Hunter în septembrie 2015, când acesta lucra la firma Boies Schiller Flexner. A apărut menționat apoi în 2016, când era la un pas de condamnare și când americanii ar fi căutat să obțină sprijin de la ambasdorul Hans Klemm pentru o întâlnire cu procurorii români.

Nimic însă din acest plan nu s-a concretizat, precizează o sursă pentru Daily Mail.

„Toate ideile discutate în acest e-mail, inclusiv pregătirea unui plan de presă, nu au fost niciodată puse în aplicare sau executate. Erau discutate ca parte a unei strategii potențiale, care depindea în totalitate de programarea unei întâlniri cu guvernul român asupra cazului. Dar acea întâlnire nu a fost niciodată programată și nu s-a întâmplat niciodată, deoarece guvernul român a refuzat”, a declarat un membru al echipei juridice a lui Popoviciu pentru publicația britanică, potrivit hotNews.

Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, în august 2017, la 7 ani de inchisoare

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, în august 2017, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 7 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Capitala, pentru un teren de 224 de hectare. Puiu Popoviciu fusese condamnat in prima instanta la 9 ani de inchisoare in acest dosar.