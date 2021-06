(VIDEO) Explozii puternice la depozitele de muniţii ale unei uzine de armament din Serbia

O serie de explozii produse la depozitele unei uzine de fabricare a muniţiilor de artilerie au zguduit oraşul Cacak (centrul Serbiei) la primele ore ale dimineţii de vineri, au relatat media locale, potrivit cărora nu există deocamdată informaţii despre eventuale victime, potrivit Reuters.

Potrivit televiziunii publice sarbe RTS prima explozie a fost auzită în jurul orei 01:30 la depozitul de muniție a fabricii Sloboda care produce electrocasnice dar și muniție pentru artilerie și explozibili.

JUST IN 🚨 Massive explosions at ammunition factory in Cacak, Serbia pic.twitter.com/j7ZG8n4da8