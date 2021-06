Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 04 – 10 Iunie

Godzilla vs. Kong Avanpremiera

Regia: Adam Wingard

Cu: Millie Bobby Brown, Eiza González, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Kaylee Hottle, Danai Gurira

Gen Film: Actiune, Drama, SF, Thriller

Durată: 118 min

Rating: N 15

Legendele se ciocnesc în „Godzilla vs. Kong”, în timp ce acești adversari mitici se întâlnesc într-o bătălie spectaculoasă pentru secole, cu soarta lumii atârnând în echilibru. Kong și protectorii săi întreprind o călătorie periculoasă pentru a-și găsi adevărata casă. Alături de ei se află și Jia, o tânără orfană cu care uriașa gorilă a format o legătură unică și puternică. Dar aceştia se găsesc în mod neașteptat în calea unei Godzilla furioase care distruge tot ce-i iese în cale. Ciocnirea epică dintre cei doi titani – instigată de forțe nevăzute – este doar începutul misterului care se află adânc în miezul Pământului.

Joi 20:15; 21:30

A Quiet Place Part II Fără zgomot 2 Avanpremiera

Regia: John Krasinski

Cu: Cillian Murphy, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 102 min

Rating: N 15

Familia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) și-a părăsit casa unde au avut loc tragicele evenimente, și este acum nevoită să înfrunte terorile lumii exterioare.

Mama și cei trei copii își continuă lupta pentru supraviețuire cu îndârjire, deși creaturile care vânează după zgomote nu mai sunt singurele pericole mortale care pândesc din întuneric…

Joi 19:20; 21:00

Peter Rabbit: The Runaway / Peter Iepuraşul: Fugit de acasă Avanpremiera

Regia: Will Gluck

Cu: Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

Thomas și Bea sunt acum căsătoriți și trăiesc cu Peter și familia sa de iepuri. Plictisit de viața din grădină, Peter merge în marele oraș, unde întâlnește personaje umbrite și ajunge să creeze haos pentru întreaga familie.

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:50; 14:10

Joi 12:00; 14:20

Boss Level / Boss Level. Capcana timpului

Regia: Joe Carnahan

Cu: Mel Gibson, Annabelle Wallis, Naomi Watts, Ken Jeong, Michelle Yeoh

Gen Film: Actiune, SF, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Roy (Frank Grillo – The Purge: Anarchy, The Purge: Election Day, The Grey, Billions), un ofițer din forțele speciale, acum retras din activitate, se trezește prins într-un soft care îl duce într-o buclă temporală unde, la finalul aceleiași zi, e mereu ucis. Odată ce înțelege acest lucru, Roy începe un șir nesfârșit de încercări de a scăpa viu din acea zi, chiar dacă asta înseamnă explozii, urmăriri, căderi spectaculoase, lupte cu inamici neașteptați, și, evident, să moară din nou și din nou, în cele mai sângeroase moduri

Vineri pana Miercuri 18:00; 21:15

Joi 13:15; 21:15

Cruella

Regia: Craig Gillespie

Cu: Emma Stone, Emma Thompson

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima

Durată: 139 min

Rating: AG

În Londra anilor 1970, o tânără creatoare de modă devine obsedată de pielea câinilor, în special de cea a dalmațienilor, până când devine, în cele din urmă, o legendă nemiloasă și terifiantă cunoscută sub numele de Cruella de Vil.

Vineri pana Miercuri 13:00; 15:45; 20:30

Joi 15:30; 18:15

Love, Weddings & Other Disasters / Iubire, nunți & alte dezastre

Regia: Dennis Dugan

Cu: Maggie Grace, Diane Keaton, Jeremy Irons

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Jessie organizează contracronometru nunta fastuoasă a unei cliente, Liz, care se căsătorește cu Richard, candidat la primărie. Va lucra alături de un proprietar de restaurant faimos, Lawrence Phillips. Lawrence iese la întâlnire pe nevăzute cu Sara, o femeie care e oarbă. Mack, liderul unei trupe, acceptă să cânte la nuntă, și înfiripă o relație cu Jessie. Fratele lui Richard, viitorul mire, participă la o emisiune TV de întâlniri amoroase pe care o poate câștiga doar dacă rămâne alături de partenera lui, Svetlana, cât mai mult timp posibil.

Vineri pana Miercuri 16:00; 20:45

Joi 13:50; 20:45

The Conjuring: The Devil Made Me Do It / Trăind printre demoni: E mâna diavolului

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 117 min

Rating: N 15

„Trăind printre demoni: E mâna diavolului” dezvăluie o poveste îngrozitoare de teroare, crimă si o forță malefică necunoscută, care îi șochează chiar și pe experimentații investigatori din viața reală, Ed și Lorraine Warren. Unul dintre cele mai senzaționale cazuri din dosarele lor, începe cu lupta pentru sufletul unui tânăr băiat și îi duce apoi dincolo de tot ce mai văzuseră până acum, pentru a marca primul caz din istoria Americii în care un suspect de crimă invoca posesia demonică ca strategie de apărare.

Vineri pana Miercuri 16:35; 19:00; 21:30

Joi 16:50; 18:50

Tom and Jerry / Tom și Jerry

Regia: Tim Story

Cu: Chloë Grace Moretz, Michael Peña

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 106 min

Rating: AG

Tom and Jerry, în regia lui Tim Story, începe când Jerry se mută în cel mai luxos hotel din New York în ajunul „nunții secolului”, forțând planificatorul disperat al evenimentului, pe tânăra Kayla, să-l angajeze pe Tom pentru a scăpa de șoricel. Lupta care urmează amenință să distrugă cariera ei, nunta și, in consecinţă, hotelul în sine. Dar în curând apare o problemă și mai mare: un angajat diabolic şi ambițios conspiră împotriva celor trei.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:10; 13:15; 15:30

Joi 12:20; 13:30; 15:45

Nomadland / Ținutul nomazilor

Regia: Chloé Zhao

Cu: Frances McDormand

Gen Film: Drama

Durată: 113 min

Rating: N 15

Nomadland spune povestea unei femei de șaizeci și ceva de ani care, după ce pierde totul în timpul Marii Recesiuni, pornește într-o lungă călătorie prin vestul American servindu-se, ca un nomad modern, doar de camioneta ei.

Vineri pana Miercuri 18:45

Joi 16:30

Another Round / Încă un rând

Regia: Thomas Vinterberg

Cu: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 120 min

Rating: N 15

Patru buni prieteni, profesori de liceu, încearcă să afle dacă viețile lor se pot îmbunătăți prin menținerea unui nivel constant de… alcool în sânge.

Vineri pana Miercuri 18:15

Joi 16:00

The Marksman / The Marksman: În bătaia puștii

Regia: Robert Lorenz

Cu: Katheryn Winnick, Liam Neeson

Gen Film: Actiune, Drama, Thriller

Durată: 109 min

Rating: N 15

La granița Statelor Unite cu Mexicul, în Arizona, Jim Hanson (Liam Neeson), un fermier și veteran al războiului din Vietnam, trece prin vremuri grele. Soția tocmai i-a murit de cancer, iar banca e pe cale să-i pună sub sechestru proprietatea. Viața i se dă brusc peste cap când doi emigranți ilegali, o mamă cu fiul ei, încearcă cu disperare să fugă din calea unui cartel mexican, și vor să treacă granița pe pământurile lui.

Vineri pana Miercuri 16:20; 21:00

Joi 18:25

The Comeback Trail / O schemă de milioane

Regia: George Gallo

Cu: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones

Gen Film: Comedie, Crima

Durată: 113 min

Rating: AP 12

Max Barber (De Niro), un producător de film uns cu toate alifiile, are o datorie imensă la temutul mafiot Reggie Fontaine (Freeman), după ce ultimul său film e o catastrofă la box-office. Acum, miza e chiar viața lui, așa că îi vine în minte o schemă cu care să poată păcăli compania de asigurări și să-și plătească datoria față de mafiot: să-și ucidă actorul principal, și să încaseze banii pe asigurarea lui. Dar, când Duke Montana, star de filme western alcoolic și cu glorie demult trecută, se încăpățânează să nu moară în cascadoriile pe care și le face singur, Max se îndârjește, și inventează situații din ce în ce mai periculoase pentru bătrânul actor. Spre surprinderea tuturor, nu numai Duke va supraviețui, ci și cariera de producător a lui Max, căci filmul se va dovedi un succes zdrobitor.

Vineri pana Miercuri 13:30; 18:30

Joi 18:00

Soul 3D / Suflet

Regia: Pete Docter, Kemp Powers

Cu: Tina Fey, Jamie Foxx, June Squibb

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 95 min

Rating: AG

Visul profesorului de muzică, Joe Gardner (Jamie Foxx), este de a deveni cântăreț de jazz. Doar că, înainte de a se putea bucura de momentul care să îi deschidă această cale, are un accident în urma căruia ajunge într-un spațiu eteric, de tranziție. Aici o întâlnește pe 22 (Tina Fey), un suflet tânăr și naiv, alături de care Joe va da startul unei călătorii ce trebuie să îl readucă în corpul său înainte de a fi prea târziu.

Dublat: Vineri pana Miercuri 14:25

Joi 14:40

