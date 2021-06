Grecia, Turcia, Bulgaria şi Kenya – cele mai căutate destinaţii de vacanţă de către craioveni

Pandemia Covid 19 a dat peste cap planurile multor oameni doritori de vacanţe. Fie din teama de a nu se infecta cu virusul, fie din motive economice, foarte multe persoane au decis să rămână acasă pentru că s-au simţit mai în siguranţă. Domeniul turismului a înregistrat pierderi masive în anul 2020, însă anul acesta pare să fie unul mai bun. Agenţiile de turism din Craiova au deja cereri mari pentru destinaţii precum Grecia, Turcia sau Bulgaria, dar şi pentru litoralul românesc.

Pierderi economice mari în turism

Anul trecut a fost unul dezastruos pentru operatorii de turism. Au suferit pierderi de peste 50% faţă de anul 2019. „Pandemia COVID 19 a afectat atât modul de viaţă al oamenilor, dar şi activitatea economică, în special turismul. Graniţe închise, restricţii de călătorie, zboruri anulate , nesiguranţă şi teamă – toate acestea au afectat domeniul într-un mod foarte grav. Scăderile în cifra de afaceri au fost de peste 55% în anul 2020, faţă de 2019. Pentru a reveni la nivelul anului 2019, turismul are nevoie de o perioadă de cel puţin 3 ani“, a declarat pentru GdS Cristian Grigorie, directorul agenţiei Touropa.

Cu toate aceste schimbările produse de pandemie, au fost craioveni care au plecat în vacanţă în 2019. „S-a simţit dorinţa de călătorie chiar şi în cursul anului trecut, începând cu luna iulie. Turiştii au călătorit individual, cu automobilul propriu, atât în ţară – destinaţii apropiate şi mai retrase. Pentru litoralul românesc voucherele de vacanţă au fost de un real ajutor, o gură de oxigen pentru acest domeniu atât de afectat. Cele mai solicitate destinaţii din străinătate, în 2020, au fost Turcia, Bulgaria şi Grecia. Începând cu luna noiembrie 2020, românii au redescoperit destinaţiile exotice – Zanzibar, Maldive şi Mexic. Acestea au fost foarte cautate şi datorită faptului că se putea călători cu vaccin sau test Covid, fără a fi necesară carantinarea la destinaţie sau la întoarcerea în România“, a mai spus Cristian Grigorie.

Chartere din Craiova spre Grecia şi Turcia

O surpriză pentru craioveni a fost, din februarie 2021, destinaţia Egipt, datorită cursei charter care a operat un zbor direct Craiova – Sharm el-Sheikh până în luna mai. Iar din această vară, două chartere spre Turcia şi Grecia vor fi puse la dispoziţia celor care vor să plece de pe Aeroportul din Craiova. „În vara aceasta, opţiunile de vacanţă pentru craioveni au ramas relativ aceleaşi: Antalya ( Turcia ), Bulgaria şi Grecia. În alte ţări europene încă există restricţii de călătorie.“

„Pentru Turcia şi Grecia (Insula Creta) vor opera două curse charter, una pentru fiecare destinatie, de pe Aeroportul din Craiova, din această lună. Tarifele pentru aceste destinaţii încep de la 215 EUR/persoană în Turcia. Aici sunt incluse avion, transfer și cazare 7 nopţi, la un hotel de 4 stele All Inclusive. De asemenea, 390 EUR/persoană în Insula Creta – avion, transfer, cazare 7 nopţi la un hotel de 3 stele All Inclusive“, a mai adăugat directorul agenţiei Touropa.

Kenya, o destinaţie solicitată de craioveni

Unii craioveni se îndreaptă şi spre destinaţii exotice, în această vară. „Sunt căutate şi destinaţiile exotice pentru această vară, Kenya fiind destul de solicitatăcu tarife care încep de la 1.030 EUR/persoană. Pentru un sejur de 7 nopţi, în Mexic – Cancun şi Riviera Maya – preţul ajunge la 890 EUR/persoană.

Nici litoralul românesc nu a fost uitat de craioveni, care în această lună pot merge la Marea Neagră cu buget redus.„Litoralul românesc, dar şi staţiunile balneoclimaterice rămân destinaţii preferate de craioveni şi anul acesta. Pe litoralul nostru sunt solicitate îndeosebi Mamaia, cu tarife începând de la 475 RON/persoană pentru un sejur de 6 nopţi cu mic dejun, în cadrul Programului „Litoralul pentru toţi“, care se desfăşoară în perioada 01.06 – 30.06.2021. De asemenea, sunt cereri şi pentru staţiunile din sudul litoralului – Jupiter, Venus, Saturn“, a mai spus reprezentantul agenţiei.

Program special pentru seniori, în staţiunile balneoclimaterice

Pe lângă programul „Litoralul pentru toţi“, există un program şi pentru persoanele în vârstă, care se pot bucura de vacanţă cu preţuri accesibile. „În staţiunile balneoclimaterice – Băile Herculane, Covasna, Băile Felix şi Băile Olăneşti se desfăşoară Programul „Seniori activi“. Aici sunt pachete de cazare, masă şi tratament – minim 7 nopti, cu tarife care încep de 1.200 RON/persoană.

Pentru clienţii care încă au reţineri în ceea ce priveşte vacanţa, recomandarea noastră este de a face vaccinul împotriva COVID 19 pentru a călători în condiţii de siguranţă“, a încheiat Cristian Grigorie.

Craiovenii, pregătiţi să meargă în vacanţe

În ciuda dificultăţilor apărute odată cu pandemia, craiovenii sunt pregătiţi să meargă în vacanţă în această vară şi să simtă, din nou, că totul reintră în normalitate. „Anul trecut nu am mers nicăieri în vacanţă. Am ascultat recomadările şi am decis că e mai bine să rămânem acasă. Cu toate acestea, în toamnă am regretat că nu am plecat pentru că am aflat de la prieteni că, de exemplu, în Grecia a fost foarte liber. Erau puţini turişti. Cred că eram mai în siguranţă pe plajă. Dar anul acesta o să plecăm. Ne-am gândit la Bulgaria, am auzit că sunt resorturi destul de bune şi preţurile mult mai accesibile decât în România“, ne-a spus o craioveancă.

„Anul acesta sigur nu mai ratăm vacanţa din Grecia“

O altă tânără va continua tradiţia de a vizita Grecia. „Tocmai ce ne-am întors din Egipt în urmă cu două săptămâni. A fost o experienţă foarte plăcută. Nu ne aşteptam să fie atât de frumos, mai ales că a fost destul de ieftin. Aveam nevoie de o vacanţă şi un prieten ne-a recomandat Egiptul. Am mers împreună şi a fost minunat. Dar anul acest vrem să bifăm şi Grecia, de care ne e tare dor. Mergeam în fiecare an în Grecia, însă vara trecută am rămas acasă, din cauza pandemiei. Dar anul acesta sigur nu mai ratăm vacanţa din Grecia, o să mergem în Creta. Ne place totul acolo. De la plaje, la peisaje, mâncare şi oameni. În plus, preţurile sunt foarte bune“, a povestit o altă craioveancă.

Sunt şi craioveni care vor merge la mare în România, chiar dacă sunt conştienţi că vor fi cheltuieli mai mari. „Am fost în Turcia anul trecut, chiar dacă a fost mai dificil cu testele şi cu tot ce era nevoie în pandemie. Însă ne-a plăcut şi nu am avut probleme. Anul acesta cred ca o să mergem în România. Nu am mai fost de câţiva ani şi ne e dor să vedem şi litoralul nostru. Însă, am înţeles că trebuie să ne pregătim cu mai mulţi bani pentru că preţurile sunt mai mari decât în străinătate. Suntem vaccinaţi, acum putem merge cam oriunde şi nu ne mai facem probleme aşa ca anul trecut. Chiar vrem să ne bucurăm de o vacanţă“, a spus un tânăr craiovean.