Florin Cîțu promite tăierea sporurilor bugetarilor

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, la Guvern, că prin legea salarizării aflată în lucru la Ministerul Muncii se vor „rupe” sporurile bugetare.

Întrebat când se va trece la eliminarea sporurilor bugetarilor, premierul a răspuns:

„Legea salarizării va corecta această problemă, este la Ministerul Muncii în dezbatere. Vom avea exact legătura între salariu și venit. Și vă aduc aminte că anul trecut au fost salariile demnitarilor înghețate, anul acesta au fost înghețate toate salariile și tot asa mi se spunea și anul trecut, ‘Când veți face?’. Și am făcut. Vă spun că vom rupe această parte din salarizare și vom avea venituri legate de performanță. Am făcut ce am spus până acum”.