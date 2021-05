Premierul Florin Cîțu a anunțat că va fi lansată o nouă campanie de promovare a vaccinării, iar pentru asta au fost create 11 spoturi care vor fi difuzate în mass media. Cîțu a spus că se urmărește conștientizarea populației privitor la beneficiile vaccinării și faptul că ne-ar aduce fiecăruia revenirea la o viață normală.

”Fiecare român trebuie să se gândească la ceea ce îi lipsește și ce va avea dacă este vaccinat. Această campanie are o temă pe care am promovat-o și până acum: ”Împreună învingem pandemia”. Astăzi introducem un element nou: ce conține vaccinul? Este vorba despre ceea ce înseamnă pentru noi vaccinul. Este o încercare de a afla cum ne ajută să revenim la normalitate acest vaccin. Prin această întrebare încercăm să aflăm de ce anume vă este dor, ce anume vă doriți. Dacă știm că acesta este obiectivul nostru, al tuturor românilor și am încredere că putem să învingem pandemia prin vaccinarea.

Lansăm 11 sporturi care vor fi difuzate la TV, în special și alte sporturi făcute pe public țintă: elev, mamă, bunică, om care merge la festivaluri etc.”, a spus Florin Cîțu.