Câteva persoane din Craiova acuză platforma DallesGO, care se ocupă cu organizarea de cursuri în diverse domenii, că nu şi-a respectat promisiunile. După o perioadă de la achitarea sumelor aferente cursurilor pentru care au optat, au început problemele, mai ales din momentul în care a apărut pandemia Covid 19. Managerul platformei recunoaşte că a existat o problemă la cursul de design interior din Craiova, dar şi la cel de cofetărie, dar spune că doar câteva fete sunt nemulţumite. De asemenea, acesta a menţionat că s-au oferit, în compensaţie, cursuri online.

DallesGO se prezintă pe site-ul propriu ca fiind „cea mai cunoscută platforma de cursuri interactive din Bucuresti, devenind un etalon pentru excelenţa în educaţia alternativa, contemporan“. Însă, câteva persoane din Craiova se plâng de modul în care au colaborat cu această firmă. De asemenea, acestea spun că perioda în care ar fi trebuit să finalizeze cursurile s-a prelungit peste măsură. Pentru unele dintre ele, experienţa iniţială a fost una plăcută, însă apoi s-a transformat într-un fiasco. Pentru alte tinere, cursurile nu au început fizic până pe 23 mai 2021, chiar dacă plata a fost făcută integral încă din ianuarie 2020.

Amânări peste amânări la cursul de design interior

Cursul de design interior organizat de DallesGO la Craiova a fost cel de la care au început problemele. „Am plătit în septembrie 2019 suma de 4.000 de lei pentru un pachet design interior începători, avansaţi şi Autocad. Cursurile au început în decembrie 2019, cu cel de design începători. Totul a fost în regulă o perioadă, profesoara de design minunată, implicată. Ne-a învăţat foarte multe. Eram mulţumită de absolut tot. Din păcate, a urmat primavara cu starea de urgenţă, iar cursurile s-au închis. S-a trecut pe online. Am terminat design începători online, deşi noi plătisem pentru cursuri la clasă. Am înţeles situaţia. Profesoara şi-a făcut bine treaba şi pe online. Cei de la DallesGO au fost drăguţi şi ne-au oferit cadou online cursul de sketch-up. Doar că eram mulţi cursanţi, în jur de 100, era haos. Dar fiind cadou am apreciat şi cursul acela. În august 2020 am dat examenul la design începători, unde a fost pentru prima dată când ceva nu mi-a convenit. Şi anume faptul că pe diplomă nu era trecută meseria de designer, ci de decorator. Iar eu am învăţat că există o diferenţă între cele două meserii“, a povestit Diana P.

Cursul de design interior avansaţi, în aer

Problemele, însă, au continuat. „În toamnă, prin octombrie, a început cursul Autocad, cu un alt profesor foarte bun, toate bune. Dar deja trecuse un an şi noi nu terminaseram cursurile, se depaşea perioada din contract. Cursul de design avansaţi l-am început abia pe 20 aprilie 2021, după multe amânări. Am fost doar la două şedinţe din treisprezece. Profesoara ne-a anunţat ulterior ca nu mai poate continua pentru că are nişte probleme medicale. Cei de la Dalles nu ne-au anunţat absolut nimic. După mai bine de o săptămână de la anunţul profesoarei, noi cursanţii, în special patru fete, am început să punem întrebări pe grupul de whatssap. Ne-am arătat nemulţumirea, în mod civilizat, şi le-am reproşat că nu ne răspund la mailuri. În acel moment, a intrat pe grup managerul şi în primă fază a încercat să ne ofere cadou câte un curs. Când fetele şi-au cerut banii înapoi pe cursul de avansaţi şi când s-a pus problema sesizării autorităţilor, ne-a blocat pe grup. Nimeni nu a exagerat cu nimic. Ne ceream doar drepturile“, a mai declarat Diana P. .

O altă tânără, aceeaşi nemulţumire

O altă cursantă din cadrul aceleaşi grupe se declară foarte nemulţumită că încă nu a finalizat cursurile. „În vara lui 2019 am aflat că cei de la Dalles vor ţine cursuri de design interior în Craiova. Am plătit integral 4.000 de lei până la sfârşitul lui septembrie pentru a beneficia de o super ofertă. Era vorba despre un pachet de trei cursuri: design interior începători, design interior avansaţi şi Autocad. La primul curs totul a decurs conform programului. Mai puţin examenul de acreditare, care a tot fost amânat din cauza pandemiei. Când s-a susţinut, în vara lui 2020, a fost un fiasco. Cincisprezece oameni într-o încăpere de caţiva metri, lipiţi unul de altul pe scaune. Tot la examen am aflat că deşi cursul se numeşte „design interior“ pe diploma de la DallesGO vom avea trecut „decorator de interioare“. Pe 12 martie 2020 ne-au anunţat că pe 31 martie vom începe al doilea curs – design interior avansaţi la clasă. Între timp a venit lockdown-ul şi cursul s-a amânat pentru o perioadă nedeterminată. Ne-au anunţat că vom beneficia în schimb, în mod gratuit, de cursurile contractate online până când vom putea relua la clasă. Şi de aici a început nebunia. Cursul online cu profesoara noastră a fost ok, am participat doar cei care eram la clasă. În schimb, la cele de Sketchup şi Autocad erau şi câte 90 de participanţi. Nu am avut la dispozitie suport de curs sau posibilitatea de înregistrare a sesiunilor live. Acest lucru care a făcut imposibil să înţelegem ceva din ce se întâmplă în cele trei ore de curs online. Am participat la cursurile online de Sketchup şi Autocad. Am renunţat la posibilitatea de a participa la cel de la clasa pentru că se tot amâna din diverse motive“, a spus Diana B. .

Lipsa de comunicare a DallesGO, principala problemă a cursantelor

Tinerele care acuză platforma de cursuri spun că atitudinea celor care se ocupă de organizare nu a fost una potrivită.

„Cursul de design interior avansaţi l-am inceput la clasă în aprilie 2021. După o şedinţă profesoara ne-a anunţat că din cauza unor probleme de sănătate nu mai poate susţine cursul. De asemenea, ne-a spus că cei de la Dalles ne vor da toate detaliile despre cine o să o înlocuiască. Dupa opt zile de când am primit această informaţie, Dalles încă nu ne trimisese ceva oficial în acest sens. Pe grupul de whatsapp ,creat de reprezentanţii Dalles, una dintre colege a întrebat dacă săptămâna respectiva se ţine cursul şi unde. În discuţie au intervenit mai multe colege care au spus că cei de la DallesGO încă nu au anunţat nimic. Apoi am spus că aşteptăm informaţii de la ei. Totodată, am cerut detalii legate de modul în care ne putem retrage de la curs şi cum putem recupera banii plătiţi în avans, în urmă cu aproape doi ani. La o jumatate de ora de la începerea discuţiei a intervenit cineva care s-a prezentat ca fiind Anca, reprezentant Dalles. Şi-a cerut scuze pentru întârziere şi a zis că chiar atunci urma să ne trimită mail-ul oficial depre reluarea cursului cu un alt profesor. Dupa ce i-am spus că nu ni se pare că au o atitudine profesionistă, având în vedere că noi încercasem în repetate rânduri să obţinem informaţii pe mail şi la numerele de telefon disponibile şi nu ne-a răspuns nimeni. De asemenea, am spus că dorim să ni se restituie contravaloarea serviciilor neprestate. Dar reprezentanta ne-a informat că va intra pe grup şi „domnul Manager“ care ne va raspunde la întrebări“, a povestit Diana B.

Reununţă la curs, cu riscul de a pierde banii

Însă, nici managerul DallesGO nu le-a adus prea multe lămuriri. „Domnul Cristian Banica nu ne-a răspuns la nicio intrebare. El a încercat să dea vina pe profesori pentru toată situaţia. Când i-am spus că nu ne-a deranjat neapărat amânarea cursurilor, ci lipsa de comunicare din partea Dalles, dânsul a ales să ne scoată din grupul de whatsapp pe mine şi pe restul fetelor care am ridicat aceste probleme. A doua zi ne-a sunat o doamna care s-a prezentat reprezentat Dalles. Ea a reluat discursul domnului manager de pe grupul de whatsapp clarificând că banii nu o să îi recuperăm. Când i-am spus ca domnul manager ne-a discriminat eliminându-ne din grupul de comunicare al cursului, noi nemaiavând acces la informatiile de care beneficiaza restul cursantilor, dânsa a spus că, de fapt, nu ne-a eliminat, asa ni s-a părut nouă. De asemenea, ne-a spus că urma să creeze un grup nou cu noul profesor şi că oricum acela „era cel vechi şi urma să se închidă oricum“. I-am transmis că îi mulţumesc şi că nu vreau să mai fac parte din niciun grup şi că renunţ la serviciile lor cu riscul de a nu-mi mai recupera banii“, a mai adăugat Diana B. .

Managerul DallesGO dă vina pe pandemie şi pe profesori, dar spune că va soluţiona problemele

Gazeta de Sud a solicitat un punct de vedere managerului DallesGo, Cristian Bănică, însă iniţial acesta nu a vrut să comenteze prea mult situaţia. „A fost un mic scandal la Design Interior în Craiova, dar s-a aplanat, în sensul în care, mă rog, s-a vorbit cu fiecare în parte şi s-au rezolvat problemele. Este vorba de patru fete. O să mai discut încă o dată cu persoana care se ocupă de acest lucru să mai vorbească o dată cu ele. Puteţi să faceţi material, faceţi ce vreţi, nu e nicio problemă. Nu comentez chestia asta. Nu o să reuşiţi să mă atrageţi în chestia aceasta. Scrieţi ce vreţi şi o să vorbească avocaţii noştri“, ne-a spus managerul.

Ulterior, a revenit cu un punct de vedere. „Cele patru fete care se plâng de acest curs, consider că nu au dreptate. Dar oricum, noi le-am sunat deja pe fiecare în parte şi o să ne înţelegem în funcţie de doleanţele lor. Au făcut un curs de design interior începători, în toamna lui 2019, care s-a desfăşurat complet. Când să înceapă cursul de avansaţi a început pandemia şi nu s-a mai putut face curs la clasă. Pentru această perioadă, noi am oferit un curs online gratuit. Apoi s-a terminat starea de urgenţă şi din vară urma să începem cursurile la clasă, în fiecare oraş. Singura problemă a fost că profesoara noastră de design interior de la Craiova, care este un profesor apreciat, ne-a transmis că ea nu poate ţine cursul în vară din diverse motive. Şi ne-a propus să îl amânăm pentru toamnă, iar cursantele au fost de acord pentru că o admirau şi voiau să urmeaze cursurile cu ea. Apoi, în toamnă, profesoara ne-a zis din nou că este foarte ocupată şi că nu poate să reia. Am stabilit să facă aceste cursurile de design interior avansaţi online, doar cu fetele de la Craiova, iar din primăvara lui 2021 să se facă la clasă. În această primăvară a început cursul, însă după prima şedinţă, profesoara ne-a anunţat că nu mai poate susţine cursul din motive medicale. A rămas că vorbeşte cu cei de la curs, apoi că îi vom anunţa şi noi“, a adăugat Cristian Bănică.

„În mod normal, în astfel de cazuri profesorul ar fi fost înlocuit“

GdS a întrebat dacă profesorii din cadrul DallesGO pot amâna cursurile după bunul plac şi dacă nu există contracte care să îi constrângă din punct de vedere legal să ţină cursurile la momentul stabilit. Însă, managerul ne-a spus că acesta este un caz mai special. „Nu a ştiut nimeni că vine pandemia şi că apoi profesoara ne va amâna de atâtea ori. În mod normal, în astfel de cazuri profesorul ar fi fost înlocuit. Însă, această profesoara era foarte apreciată de cursante şi nu era o idee bună să o înlocuim. Normal că avem contract, dar ce să facem….să o dăm în judecată? Pe noi ne interesa să se facă acest curs“, a declarat Cristian Bănică, managerul DallesGO.

După ce a dat vina pe profesoară, managerul a subliniat că, de fapt, există cineva care vrea să instige mai multe cursante împotriva lor. „Aici nu este vorba despre profesoară, este vorba despre o cursantă care le-a manipulat pe celelalte. Pe mine m-au sunat şi alţi cursanţi care mi-au spus că nu le dau dreptate celor patru fete nemulţumite.

Se reia cursul de design interior-avansaţi

Managerul ne-a mai spus că de săptămână viitoare cursul de design interior avansaţi se va relua de săptămâna viitoare, cu altă profesoară, care vine din alt oraş. Întrebat de ce nu s-a întâmplat acest lucru mai devreme, Cristian Bănică recunoaşte că a greşit. „Da, aceasta a fost o greşeală. Poate în toamna anului trecut ar fi trebuit să aducem alt profesor. Dar nemulţumirile au început în această primăvară, după ce profesoara a renunţat la curs. Dacă l-ar fi finalizat, nu cred ca mai apăreau aceste probleme.

Probleme şi la cursul de cofetărie

Pe lângă scandalul legat de cursurile de design interior, există şi plângeri legate de cursul de cofetărie din Craiova, pentru care s-au făcut plăţi încă din ianuarie 2020. „Am plătit 2.400 de lei pe 7 ianuarie 2020 pentru un curs practic de cofetarie, în Craiova. Trebuia să îl începem în martie 2020, într-un laborator profesional, cu un anumit profesor. Cursul s-a amânat din cauza pandemiei. Mi-au dat bonus un curs online de cofetărie cu o altă profesoară, ca scuză că amânasera cursul fizic. Am facut un grup pe whatsapp cu toţi cursanţii din ţară. Acolo am aflat că în alte oraşe cursul s-a amânat, dar s-a ţinut până la urmă“, a declarat Andreea D..

„Am început să cer lună de lună lămuriri despre începerea cursului în Craiova. Primeam acelaşi răspuns: că voi fi contactată luna viitoare să primesc datele de începere. Am sunat managerul şi mi-a spus acelaşi lucru, că începe luna viitoare. Au refuzat să îmi dea banii înapoi, pe motiv că au trecut 30 de zile de când puteam cere restituirea lor. Ori spuneau că e pandemie, că nu e vina lor, că e vina profesorului“, a mai spus tânăra.

Cursul a început cu mare întârziere, dar şi în alte condiţii

Cursul de cofetărie a început fizic abia pe 24 mai 2021, dar în alte condiţii faţă de cele promise iniţial. „Pe 13 mai 2021 ne-au anunţat pe mail că pe 24 mai începe cursul. Cu altă prosesoară, într-o locaţie nouă, unde au improvizat un laborator, sau aşa zic ei. Am refuzat să particip la acest curs, în aceste condiţii, altele decât cele discutate iniţial. Am aşteptat aproape un an şi jumătate de când am făcut plata cursului şi acum au schimbat tot faţă de ce promiseseră. Le-am zis că aştept să îmi dea banii înapoi. Nu cred că au băgat în seamă mailul meu pentru că luni mi-au trimis mesaj să îmi amintească sa vin la curs. Tot luni am depus şi o sesizare la ANPC“, ne-a declarat Andreea D.

Pandemia şi profesorul au amânat şi cursul de cofetărie

Pentru această întârziere foarte mare a cursului de cofetărie, managerul dă vina pe pandemie, dar şi pe profesor. „Din cauza Covidului nu a început acest curs până acum, dar cursanţilor li s-a oferit un curs online. Aici era vorba despre un laborator, unde trebuie să fie igienă conformă cu cererile din pandemie. Asigurarea igienei şi a tuturor lucrurilor ce ţineau de pandemie trebuia să fie asigurate de profesorul care avea şi laboratorul, însă el a renunţat. Pe 24 mai 2021 a început acest curs de cofetărie, însă cu altă profesoară şi într-un alt laborator. Cu cei care sunt nemulţumiţi sigur vom rezolva problemele. Noi nu avem niciun motiv să fie oamenii nemulţumiţi. În alte oraşe nu s-a întâmplat niciodata, nimic. Doar la Craiova. Noi am făcut toate eforturile, le-am oferit cursuri online, le-am spus că îmi cer scuze. Eu consider că am comunicat cu ele. Dar dacă văd că asta e atitudinea unor oameni din Craiova, putem să închidem DallesGo Craiova. Oricum, noi o să mai discutăm încă o dată cu cursanetele nemulţumite, o să le ascultăm doleanţele şi o să le rezolvăm. În cazul în care vor banii înapoi, îi vor primi“, a încheiat Cristian Bănică.