Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat, luni, că românii ar putea plăti pe viitor pentru a se vaccina anti-coronavirus. Orban susține că statul român ar putea schimba procedura de vaccinare iar gratuitatea să rămână doar pentru persoanele vulnerabile.



„Și așa… noi organizăm vaccinarea gratuită. Statul român suportă toate costurile de vaccinare. E o situație excepțională, dar și aici aș spune că mai facem asta o perioadă de timp, până ajungem la un nivel de imunizare de grup, dar până la urmă se va merge pe un mecanism, de exemplu, ca la vaccinarea de gripă, în care numai persoanele vulnerabile vor fi vaccinate gratuit, iar celelalte categorii de cetățeni vor trebui să se vaccineze, că e răspunderea lor. Aici e vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi”, a declarat Ludovic Orban, aflat într-o vizită la Argeș .

Ludovic Orban susține că nu există un risc la vaccinare

Președintle PNL, Ludovic Orban, susține că nu există un risc de vaccinare. El a făcut aceste afirmații când vorbea despre campania de vaccinare din România.

„Nu există niciun risc. Poate îi stimulează că vor să meargă la nunta nepoatei sau nepotului. E bine să se vaccineze. Mai facem asta o perioada de timp”, a spus Ludovic Orban.

Persoanele care au dezvoltat tromboze după prima doză de vaccin AstraZeneca nu ar trebui să primească și a doua doză, a transmis Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), citată de Reuters.

Recomandarea EMA pentru specialiștii din sănătate vine ca parte a unei analize a cazurilor rare, dar severe de tromboze care pot avea legătură cu administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de AstraZeneca, dar și cu vaccinul Johnson & Johnson. EMA a analizat astfel de cazuri începând cu luna martie și recomandă ca ambele etichete ale vaccinurilor să conțină un avertisment cu privire la problemele de coagulare.

Atât vaccinul AstraZeneca, cât și vaccinul J&J utilizează diferite versiuni ale unui virus cu scopul de a furniza instrucțiuni pentru transformarea proteinelor coronavirusului în celule care să producă răspunsul imun.

„Deși cazurile de cheaguri de sânge cu trombocite scăzute apărute după vaccinare sunt foarte rare, EMA recomandă să fie conștienți de simptome… astfel încât să poată primi un tratament medical specializat prompt, dacă este necesar”, a transmis EMA.

Oamenii ar trebui să fie atenți la orice simptome de formare a trombozelor în termen de trei săptămâni de la primirea primei doze de vaccin AstraZeneca, Vaxzevria.

Orban: Punctul de pensie crește până la finalul anului

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că partidul pe care îl reprezintă își dorește ca punctul de pensie să crească până la finalul acestui an.

„Deocamdată se lucrează la reforma pensiilor. Obiectivul principal al reformelor e acela de a elimina inechitățile în sistemul de pensii din România. La contribuții egale de exemplu dacă un om a ieșit la pensie în 1998 are pensia mai mică față de unul care a ieșit la pensie în 2020. Chiar și mai grav: dacă s-a pensionat în 2020 are pensia mai mare ca unul care a ieșit la pensie în 2018.

Unul dintre principalele obiective pe care le avem prin reforma pensiilor este să facmedreptate pentru pensionari. La condițiile depline de contribuții similare pensiile să fie similare.

Evident, e vorba și de un mecanism de indexare: acoperirea în proporție de 100% a ratei inflației și participarea la creșterea economică prin creșterea punctului de pensie din procentul salariului mediu brut.

Sunt și alte elemente care sunt în lucru. Aici ministerul Muncii, condus de Raluca Turcan, și a celor 3 formațiuni din coaliția de guvernare lucrează la reformă.

Punctul de pensie – vă rog să-mi dați voie să nu răspund la asta până când se termină munca. Ne propunem să finalizăm până la finalul acestui an. După aceea e o perioadă de implementare”, a spus Ludovic Orban.

Orban exclude creșterea alocației pentru copii de la 1 iulie

Liderul PNL a explicat că nu sunt bani la buget pentru o majorare a alocației de stat pentru copii începând de la 1 iulie. În schimb, a afirmat liberalul, alocațiile vor mai crește anul viitor cu 20%, după ce la începutul acestui an a existat o altă creștere de 20%.

Întrebat dacă există șanse să crească alocațiile copiilor de la 1 iulie, Orban a spus că în coaliția de guvernare „au mai apărut păreri” în acest sens dar „nu ne permitem”.

„Hai sa fim cinstiti, nu exista resurse ca sa ne mai permitem inca o cresterea a alocatiei in acest an, daca vrem sa putem sa le mai crestem si la anul. Noi sustinem ca alocatiile sa nu mai creasca in 1 iulie, ci de la anul”, a spus Orban.

Orban, întrebat dacă se teme de o candidatură a lui Cîțu la șefia PNL: ‘Nu comentez presupuneri’

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni, întrebat dacă se teme de o candidatură a lui Florin Cîțu la Congresul PNL din septembrie, că nu comentează presupuneri.

„Știți foarte bine de ce candidez, care sunt obiectivele. Vreau ca PNL să servească în continuare interesele României, să ne aducă planul de dezvoltare, de modernizare, de afirmare și de obținere a respectului și a aprecierii. (…) Eu nu comentez presupuneri”, a spus liderul PNL.

Orban trimite ANAF-ul la școlile de șoferi

Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, anunță că trimite ANAF la școlile de șoferi. Asta după ce transportatorii s-au revoltat din cauză că o parte din banii plătiți de cursanți merg în buzunarele instructorilor în mod ilegal, fără ca pe ei să se dea chitanțe sau să se achite impozite.

„Se poate face orice modificare în acest sens. E clar că orice formă de plată, alta decât cea legală, e o formă de plată pe care niciun cursant nu trebuie să o facă. Sigur că aici și ANAF trebuie să acționeze în tandem cu Ministerul Transporturilor pentru a nu se mai practica acest lucru”, a declarat Orban.