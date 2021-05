Veste bună pentru Regiunea Olteniei! În iunie se lansează licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate a Drumului de mare viteză LUGOJ – DROBETA TURNU SEVERIN – CRAIOVA!

Se fac pași importanți în materializarea demersului parlamentarilor PNL din Regiunea Olteniei, în legătură cu promovarea proiectului major de investiții în infrastructura rutieră „Drum de mare viteză LUGOJ- DROBETA TURNU SEVERIN – CRAIOVA-CALAFAT”!

Miercuri, 19 mai, în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, al cărui membru sunt, unde l-am avut invitat pe Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Cătălin Drulă, alături de alți reprezentanți ai companiilor din subordine, precum CNAIR, CFR Marfă, am avut o discuție aplicată, cu accent pe stadiul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport din România, dar și pe pachetul de reforme care vizează acest sector vital pentru relansarea economică a României.

La începutul anului, am găsit sprijin din partea Guvernului și am reușit, în urma adoptării Bugetului de Stat pe anul 2021, să avem garanția alocării sumei de 20 de milioane de lei pentru realizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de infrastructură LUGOJ- DROBETA TURNU SEVERIN – CRAIOVA-CALAFAT!

Ieri am primit garanția că, în luna iunie a acestui an, documentația aferentă proiectului va fi transmisă spre publicare în SEAP, demarându-se astfel etapa de licitație pentru achiziția serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate. Este un pas esențial care trebuie parcurs pentru a se intra în etapele de proiectare și execuție cât mai curând.

Acest proiect mult așteptat de locuitorii regiunii Oltenia va conecta Regiunea de Sud si Sud-Vest a României cu rețeaua europeană de transport prin conexiunea la Coridorul IV rutier pan-european Constanţa-Nădlac, deschizând calea dezvoltării economice sustenabile şi atragerii de investiţii în zonă. Mai mult, acest culoar de transport reprezintă o necesitate, atât din perspectiva facilitării transportului de marfă și persoane, cât și în ceea ce privește decongestionarea unei rute aglomerate precum DN6, care prezintă valori mari de trafic cu toate riscurile asociate din punct de vedere al siguranței rutiere pentru participanții la trafic.

Este un proiect de anvergură care are nevoie de o abordare integrată si profesionistă, care să îi asigure implementarea cu succes. Acest proiect trebuie să constituie o prioritate pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, să i se asigure tot suportul necesar în procesul de pregătire a documentațiilor tehnico-economice, iar aici CNAIR are un rol major. Am încredere că există expertiză și voință pentru a avea o procedură de licitație bine pregătită, care să stea la baza unui proiect matur care să își urmeze fazele de implementare fără sincope.

Voi monitoriza îndeaproape, alături de colegii mei parlamentari PNL din regiunea Olteniei, susținători ai proiectului de investiții „Drum de mare viteză LUGOJ- DROBETA TURNU SEVERIN – CRAIOVA-CALAFAT”, procedurile de licitație care vor fi în curând in derulare și modul in care autoritățile vor aborda aceste proiect.



Susținem acest proiect pentru că reprezintă o șansă uriașă la dezvoltare, pentru că beneficiile sale sunt imense pentru regiunea noastră. Accelerarea dezvoltării infrastructurii de transport reprezintă o condiţie obligatorie pentru atragerea de noi investiţii în regiune. Cei mai importanţi agenţi economici din regiune, în frunte cu producătorul de automobile Ford, au solicitat în nenumărate rânduri susţinerea acestui proiect de infrastructură. Este un proiect care va crea condițiile necesare pentru o industrie competitivă, care să genereze locuri de muncă și prosperitate pentru comunitățile din regiunea Olteniei.

Deputat Ștefan Stoica,

Președinte PNL Dolj