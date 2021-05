IPS Teodosie îi răspunde Patriarhului Daniel: ”Nu mă dezic de ce am făcut„

Arhiepiscopul Tomisului i-a răspuns vineri patriarhului Daniel, care i-a refuzat înaintarea la rang de mitropolit, criticându-l pentru „atitudine provocatoare” și „duh de indisciplină şi de răzvrătire”. „Am vorbit în numele lui Dumnezeu, nu am vorbit de capul meu”, spune ÎPS Teodosie.

Într-o scrisoare transmisă de Patriarhie prelatului, ca răspuns la cererea ca Arhiepiscopia Tomisului să devină mitropolie, solicitarea arhiepiscopului Teodosie este calificată drept „o ambiție personală” și sunt aduse mai multe critici, inclusiv aceea că a avut „o atitudine provocatoare” și „lipsă de tact pastoral” pe durata pandemiei.

ÎPS Teodosie a spus vineri, într-o declarație de presă, că a făcut această solicitare la cererea credincioșilor și că are inclusiv scrisori din diaspora pentru acest lucru.

El adaugă că în timpul pandemiei „a avut o atitudine creștină”.

„Aveam cu mine mii de oameni, nu pentru mine, nu pentru a deveni vedetă. Eu am vrut să fiu în rugăciune și voi fi și după pandemie. Am decis să slujesc Sfânta Liturghie în fiecare zi, ce e rău în asta?”, a spus el.

„Eu nu mă dezic de ce am făcut, am avut o atitudine creștină, de apărare a dreptei credințe. A apăra dreapta credință e un lucru pozitiv și, iată, credincioșii m-au urmat. Eu am vorbit în numele lui Dumnezeu, nu am vorbit de capul meu”, a adăugat prelatul.

„Nu îmi doresc să devin patriarh”

Întrebat dacă se teme că va fi sancționat de conducerea BOR, arhiepiscopul a răspuns: „Nu vorbim de sancțiuni, vorbesc de ce e pozitiv. Doar Dumnezeu poate să îmi dea sancțiuni, numai de sancțiunea lui Dumnezeu mă tem”.

El a spus că nu intenționează să se retragă și că nu crede că solicitarea de ridicare în rang a arhiepiscopiei a fost refuzată din cauza comportamentului său.

„Dacă Dumnezeu va voi, va fi mitropolie”, a adăugat el.

Pe de altă parte, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor, ÎPS Teodosie a spus că nu este interesat să devină patriarh al BOR.