Restaurantele din New York s-au redeschis la 100% din capacitate, iar masca de protecție nu mai este obligatorie pentru cei vaccinați, inclusiv la interior.

Orașul american care a dus greul în pandemie este în plină revenire, a anunțat și primarul Bill de Blasio care a participat chiar la inaugurarea unui uriaș restaurant în ziua marii relaxări.

După un an de pandemie inaugurarea unui nou restaurant este o imagine la care puțini se mai gândeau. La New York însă s-a deschis un uriaș local cu o suprafață de peste o mie de metri pătrați, eveniment la care a participat și primarul Bill de Blasio.



Momentul a coincis cu o nouă relaxare. Restaurantele s-au redeschis la interior la 100% capacitate, dar deocamdată trebuie respectate recomandările de distanțare ale experților, adică 1,5 metri intre persoane.



Autoritățile din New York au adoptat recomandările experților și masca nu mai este obligatorie pentru cei vaccinați, afară sau la interior, cu excepția transportului în comun. Pe lângă restaurante și teatrele, cinematografele și sălile de concert s-au redeschis la capacitate maximă pentru cei vaccinați, dar cu distanțare față de cei care nu sunt imunizați.

În New York s-au vaccinat deja peste 7 milioane de oameni, cu mult peste așteptările oficialilor care aveau ca obiectiv 5 milioane de imunizări până la 1 iunie. Un ritm care dă speranțe că viața va reveni la normal chiar mai devreme decât se așteptau cei mai multi.