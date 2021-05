Cîțu după întâlnirea cu liderii PSD: Am prezentat toate capitolele din PNRR

Premierul Florin Cîțu a avut joi o întâlnire cu liderii pentru PSD pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). La finalul întâlnirii a făcut declarații de presă.

Premierul Florin Cîţu a declarat că în cadrul întâlnirii pe care a avut-o joi, la Palatul Victoria, cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe capitole, cu toate bugetele şi elementele de reformă cuprinse în document, subliniind că nu a negociat PNRR cu partenerii de discuţii.

„Astăzi, unele sindicate şi patronate au ales să facă parte din delegaţia PSD, surprinzător, dar asta este. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a şi fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană, şi astăzi am prezentat aceste elemente. Elemente de reformă care au fost aprobate sau discutate în coaliţie, coaliţie care are în spate voturile românilor (…) Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu toate bugetele”, a declarat premierul.

Declarații Florin Cîțu: