(VIDEO) Orban: Numirea procurorilor șefi e în discuție

Președintele PNL, Ludovic Orban, ironizează noua poziție câștigată de Viorica Dăncilă la BNR. Întrebat ce o recomandă pentru această funcție, Ludovic Orban a spus: „Vocea și talentul.”

„Știrea inițială am văzut că nu e adevărată, că e angajată pe un post de consilier. Vocea și talentul o recomandă. Aș prefera să nu comentez politica BNR. Eu pot să vă spun că am avut o colaborare foarte bună cu BNR, că ne-am coordonat politicile și literalmente a fost o colaborare benefică. În ce privește politica de personal eu nu sunt implicat”, a spus Ludovic Orban.

Desființarea SIIJ

Liderul PNL, Ludovic Orban, anunță că deocamdată în coaliție nu există consens privind desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, din cauză că partidele au elaborat diverse variante pentru proiect.

„Ca să reușim desființarea SIIJ trebuie să convenim asupra unei variante care să fie votată de coaliție. Noi am fost de acord cu oricare dintre variante, cea propusă de Guvern și cu cea din Parlament. Nu am văzut amendamentul UDMR, am auzit de el, nu a fost depus, am auzit de formularea lui”, a declarat Ludovic Orban.

Modificarea legilor justiție

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că reprezentanții partidelor politice discută în aceste zile despre modificarea legilor justiției. Potrivit acestuia există trei sau patru opinii diferite în cadrul coaliției, chestiuni care urmează să fie clarificate.

„La legile justiție se lucrează. Ei să parcurgă toate articolele din lege. Să stabilească clar pe ce se înțeleg. Dacă există puncte cu opinii diferite, care sunt vreo 3 sau 4 din ce știu că se întâmplă, le vom aduce în coaliție și le vom discuta.

Eu zic că e posibil, dacă ne înțelegem. Numirea procurorilor șefi e în discuție. Dar aș prefera să nu am o discuție acum”, a spus Ludovic Orban, în Parlamentul României.

Orban este convis că va câștiga șefia PNL

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți că este convins că va câștiga un nou mandat de lider al formațiunii, chiar și în competiție cu premierul Florin Cîțu. Șeful liberalilor a indicat că și dacă unele filiale nu și-au declarat sprijinul pentru candidatura sa la Congres, el cunoaște toți primarii și consilierii PNL și va obține voturi și de la organizațiile cu lideri ostili.

„La Congres fiecare delegat isi exprima optiunea. Daca sunt filiale care au luat o decizie de sustinere asta nu inseamna c toti delegatii or sa voteze cu mine. Daca sunt filiale care nu au luat decizii de sustinere, asta nu inseamna ca nu am sustinatori. Va reamintesc ca si la Congresul trecut nu m-a sustinut Clujul si am luat cel putin o treime din voturile delegatilor din Cluj pentru ca eu cunosc personal toti primarii si consilierii judeteni PNL si in cooperarea noastra in ultimii zeci de ani am aratat ca sunt un om de incredere”, a zis Orban.

El a precizat că este convins că va câștiga un nou mandat de lider al formațiunii, chiar și în competiție cu premierul Florin Cîțua. „Sunt convins ca voi castiga”, a zis Orban, întrebat dacă se teme de o candidatură a lui Cîțu.

Liderul PNL a evitat să spună dacă va face tandem cu Citu si Boc la Congres: `Echipa mea este PNL’

Orban recunoaște că Tișe l-a înjurat din nou

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marți, că la vizita recentă pe care a făcut în filiala clujeană a formațiunii, șeful CJ Cluj, Alin Tișe (PNL), l-a „l-a înjurat din nou“.

„Este adevărat că m-a înjurat Tișe din nou, dar ce e nou în asta? De 4 ani de zile, dl Tișe, de când a pierdut lamentabil în fața Ralucăi Turcan competiția pentru prim-vicepreședinte, îmi poartă Sâmbetele. Eu nu-i port Sâmbetele pentru că apreciez activitatea sa administrativă și opiniile sale politice le-am trecut în plan secund”, a declarat Orban.