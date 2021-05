Compania Națională de Investiții construiește bazine de înot semiolimpice în două comune din județul Mehedinți, Bâcleș și Vânjuleț. Niciuna dintre comune nu depăşeşte cu mult 2000 de locuitori, iar numărul elevilor care învață acolo nu este foarte mare – 200 de elevi în Bâcleș și 150 de elevi în Vânjuleț. Aceste bazine de înot se fac după un proiect tip al CNI, în scop didactic, dar pot avea și utilizare publică, în afara orarului școlilor din localitate, și reprezintă o investiție de peste 6 milioane de lei, adică peste un milion de euro. Fiecare.

Gazeta de Sud a vizitat satele cu pricina, sate în care CNI vrea să investească. Am încercat să aflăm de la primari ce înseamnă această investiție pentru comuna lor, cum au reușit să implementeze acest proiect și am văzut locurile în care se vor construi bazinele de înot.

Bâcleș, prima comună din Mehedinți în care CNI va face un bazin de înot

Prima oprire a fost în comuna Bâcleș. Toată comuna era în construcție, de la străzi, cămin cultural până la un nou sediu de primărie. Și multe proiecte mai sunt în lucru. Lucian Coandă, primarul comunei Bâcleș semna niște hârtii, când am intrat noi în primărie. Este la al treilea mandat și pare chitit pe investiții. Vrea ca cetățenii din cele șapte sate ale comunei să aibă toate condițiile. Primarul lucrează cu CNI din anul 2018 și a reușit să primească foarte multe investiții, una dintre ele fiind bazinul de înot semiolimpic.

,,Colaborarea cu Compania Națională de Investiții a început în anul 2018. Fiind avid de investiții în zonă am încercat pe toate căile să găsesc surse de finanțare. Așa am ajuns, studiind instituții ale statului, la Compania Națională de Investiții. Această companie o pot caracteriza foarte simplu, exact ca acea emisiune de la televizor: Visuri la cheie. Începând cu anul 2018, prima lucrare a comunei Bâcleș cu CNI a fost un cămin cultural”, a spus Lucian Coandă.

Comunitatea locală Bâcleș scade de la an la an

Chiar dacă numărul de locuitori din comună scade din ce în ce mai mult, primarul speră la o reorganizare teritorială, iar atunci când alte comune vor să se alipească Bâcleșului, infrastructura să fie una sănătoasă. „Chiar dacă comunitatea locală Bâcleș de la an la an scade ca și număr de locuitori, eu consider că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat se va face o reorganizare teritorială și atunci să avem toată infrastructura necesară ca să se alipească la comuna noastră alte comune din Mehedinți, nu să ne ducem noi către alte comunități locale. Comuna are acum în jur de 2200-2300 de locuitori cu acte în regulă aici, fluctuează pe timpul de primăvară, vară”, a spus Lucian.

Cum i-a venit primarului din Bâcleș ideea să facă un bazin de înot pentru elevi

Bazinul de înot este un vis la primarului. De meserie învățător, Lucian Coandă a observat, în timp ce profesa, că multe cadre didactice tind să intre peste ora de sport, dar și peste orele de muzică și desen, și să facă alte ore.

,,Bazinul de înot este un vis al meu. Am găsit înțelegere la Compania Națională. Eu de meserie, până în 2012, am fost învățător la Liceul Pedagogic din Turnu Severin. Ca orice învățător, cadrele didactice mai au tendința să intre peste orele de sport, de muzică și de desen, și să facă matematică și română. Iar eu atunci, ca învățător, fiind bazinul de înot în Turnu Severin aproape de Liceul Pedagogic, de fiecare dată am preferat să duc orele de sport vinerea, două ore de sport, și să dau orele de sport unui profesor, iar copiii mei la orele de educație fizică făceau înot. Înotul e un sport care dezvoltă aproape perfect, și fizic și psihic, omul. Ușor, ușor, noi avem șapte sate care aparțin comunei Bâcleș, prin 2014 am luat decizia să desființez învățământul simultan de la sat, am reabilitat școala centrală din comună, iar microbuzele în fiecare dimineață aduc copiii aici. A dispărut simultanul, avem clase compact, de la clasa I până la clasa a VIII-a”, a spus primarul.

200 de elevi din Bâcleș vor învăța să înoate

,,În primul rând, acest bazin de înot este făcut și va fi folosit pentru cei 200 de elevi care învață la Școala Bâcleș, care să-și desfășoare orele de educație fizică la bazin, să învețe să înoate. Și de ce nu, după programul de după-amiază, să fie deschis publicului, cu o intrare aferentă, să recuperăm din costurile de întreținere, care din calculele noastre nu sunt foarte mari pentru că, pentru încălzirea apei pe timp de vară și până toamna târziu, iarna, mergem mult pe panouri fotovoltaice pentru a consuma cât mai puțină energie electrică”, a mai spus primarul Lucian Coandă.

Nu au canalizare şi gaze, dar vor avea bazin de înot semiolimpic

Locuitorii comunei Bâcleș au toate utilitățile în comună, cu excepția canalizării. Primăria lucrează acum la un proiect, tot pe CNI, pentru canalizare. Clădirile rezidențiale și marea majoritate a oamenilor și-au făcut fose septice, așadar există condiții pentru un trai decent în comună. Proiectul standard al bazinului de înot nu era potrivit pentru Bâcleș. Lucian Coandă a colaborat cu CNI și a proiectat un alt model.

Bazinul de înot care urmează să fie construit în Bâcleș va fi la jumătatea celui standard construit de CNI. Neavând gaz în comună, primarul a decis să proiecteze cu cei de la CNI un bazin mai mic. O mare parte din curentul electric va fi produs de panouri fotovoltaice, iar iarna, apa se va încălzi cu o centrală pe peleți.

,,E vorba de un bazin de înot semiolimpic, adică nu este la standardele de 25 m lățime pe 50. E la jumătate, de 12 pe 25. E un bazin de înot care, cu siguranță, va fi necesar pentru elevii și pentru cetățenii comunei. Compania Națională de Investiții are niște proiecte tip pentru bazinele de înot. Acest proiect tip, luându-l în cadrul comunei noastre, nu se putea încadra pentru că soluție de încălzire acolo era dată gazul. Gazul la noi încă nu a ajuns și atunci, prin multe discuții cu doamna director de la Compania Națională, cu specialiștii, mi s-a permis să realizez un SF (studiu de fezabilitate) așa cum mi-am închipuit eu împreună cu proiectanții că poate să arate bazinul. Marea majoritate a curentului electric este produs de aceste panouri fotovoltaice. Iarna, apa se va încălzi cu o centrală pe lemne și peleți, ca să facă față cererii”, a spus Lucian.

Un singur profesor de sport, dar bun de înot

Comuna are un singur profesor de sport, cu brevet de înot, care va face ore cu elevii când lucrarea va fi finalizată. Primarul își dorește o dezvoltare armonioasă a copiilor, care se poate face prin înot, și nu exclude oportunitatea de a face performanță sportivă. Când nu este folosit în scop didactic, de către elevi și profesori, bazinul va fi deschis și cetățenilor din comună, bineînțeles cu o taxă de intrare. Taxa nu va fi mare, o taxă de ștrand, iar cineva specializat îi va supraveghea tot timpul. La sfârșitul anului 2022, bazinul de înot din comuna Bâcleș ar trebui să fie funcțional

Proiectarea, asistența tehnică proiectant și execuția lucrărilor pentru investiția ,,Bazin de înot Comuna Bâcleș, sat Bâcleș, județul Mehedinți”, se ridică la o valoare de 6. 250.047, 81 lei, fără TVA. Aceasta este valoarea estimată de Compania de Investiții și cuprinde mai multe cheltuieli, printre care cheltuieli de proiectare și asistență tehnică (144.157,81 lei), cheltuieli pentru investiția de bază (6.031.562,35 lei) și alte cheltuieli (74.326, 99 lei) care cuprind și organizarea șantierului.

,,Din câte am văzut eu pe site-ul CNI pe 24 mai este ultimul termen de depunere a licitației. CNI face și licitația, face absolut tot. În primăvară, constructorul care va câștiga lucrarea va începe lucrările. Dacă nu și mai devreme, că suntem de abia în luna mai. Durata construcției cred că e de 12 luni. Undeva în iarna anului 2022 ar trebui să fie recepționat”, a explicat Lucian Coandă.

În momentul de față, proiectul se află în licitație publică pe site-ul CNI, iar termenul limită până când firmele pot depune ofertele sau cererile de participare este până pe 24, luna aceasta.

Vânjuleț, a doua comună în care se va construi un bazin didactic

Cea de-a doua comună din Mehedinți în care CNI va face un bazin de înot este comuna Vânjuleț. De la primarul din Bâcleș aflăm că primarul din Vânjuleț s-a inspirat de la el cu proiectul pentru bazinul didactic. Comuna are 1884 de locuitori, conform recensământului din 2011, iar peste 18% din populație este de etnie romă. Comuna Vânjuleț are 150 de elevi

Primarul din Vânjuleț nu era la primărie. Ne-a spus la telefon că este într-o vizită de lucru și nu ajunge curând. Așa că, am mers la școala din comună și am încercat să aflăm de la doamna director câți elevi sunt în comună și cât de necesar este un bazin de înot.

Clădirea unde învață acum copiii din clasele I-VIII, din Vânjuleț, este foarte veche, a început să-i cadă tencuială pe exterior și curtea școlii nu este deloc atractivă. De aceea, primăria construiește un sediu nou pentru școală. Vizavi de spațiul unde se construiește noua școală se va construi și bazinul de înot.

Doamna director de la Școala Vânjuleț a auzit că primarul vrea să facă sau că a depus documente pentru un bazin de înot, dar mai multe nu știe.

,,Pot să spun doar că este o idee foarte bună și pentru comună, nu neapărat pentru copiii din sat, dar mai multe detalii nu pot să vă dau. Acum avem 150 de copii la școala din Vânjuleț cu clasele I-VIII. Acolo unde se construiește școala se mai lucrează și la un alt proiect, un parc. Sunt proiectele primăriei. Noi nu avem sală de sport acum, mai folosim pentru sport baza sportivă a comunei care este în capătul străzii. Dar, în cadrul școlii se construiește o minisală de sport. Vă dați seama că, după ce se va construi bazinul, nu știu dacă profesorul de sport, în cadrul orelor, va pune și ore de înot. Copiii abia așteaptă. E ceva bun pentru ei și speră să facă orele de sport și la înot. Școala nouă este pe colțul din dreapta al intersecției, în față este un parc, iar bazinul va fi peste drum de școală. Locația e destul de bine amplasată. Domnul primar este singurul, din ce știu eu, care a asfaltat comuna cu bani proprii. Toate drumurile sunt asfaltate în comună. În 2013, când am luat eu directoare, eram singura școală din mediul rural cu canalizare și apă curentă. Comuna are apă curentă și canalizare”, a spus doamna director de la Școala din Vânjuleț.

Proiectul de investiție ,,Construire bazin înot, sat Vânjuleț, comuna Vânjuleț, județul Mehedinți” se află și el în licitație pe site-ul Companiei Naționale de Investiții. Firmele interesate pot să depună ofertele pentru contractul de 6.236.047, 15 lei, fără TVA, până pe 24 mai.

Comunitatea sprijină bazinele de înot pentru copii

Din dorința de a vedea ce impact ar putea avea construirea unui astfel de bazin într-o comunitate și ce cred oamenii despre această idee, am vorbit cu câțiva cetățeni.

,,Să facă pentru copii. Sunt bazine pentru copii. Suntem de acord. Ideea e foarte bună, dacă face, aici, la noi la parc, pentru copii leagăne. Să facă de toate. Tobogane. Să aibă copiii unde să se joace. Ideal, acum, e să facă ceva pentru copii ca să aibă unde să se joace.

Deși nu știe să înoate, Flori e bucuroasă că pot învăța copiii. Iar ca să mai învețe acum, e cam târziu. ,,Eu nu știu să înot. Mai înot eu la 54 de ani. Copiii pot să învețe, dar eu la vârsta mea….”, a spus Flori.

Tineretul e plecat din comună, bătrâni nu mai sunt. Ce mai rămâne atunci?

Nicolae Lazăr era la poartă, stropea iarba. Traiul greu pe care-l duce nu are cu cine să-l împartă. Tatăl și soția i-au murit. A fost plecat în străinătate și a venit acum două săptămâni acasă și nu auzise despre bazinul care se va construi, dar îi place ideea.

,,Nu știu. N-ați vorbit cu primarul? E bună ideea. Eu nu am nimic împotrivă. Dacă face un bazin de înot, cu atât mai bine. Se duc copiii, se mai duce tineretul. Pe mine nu mă deranjează. Sunt de acord“, a spus Nicolae.

De la el aflăm că locuri de recreere în Vânjuleț nu prea sunt. Oamenii se întâlnesc, de obicei, în parc și mai stau de vorbă.

Teiul care miroase frumos

,,Unde să merg, că degeaba mergem. Toată lumea e plecată. Din tot satul dacă mai găsiți cinci bărbați ca mine așa, zece. E o excepție. Tot tineretul e plecat. O să vină ori la sfârșitul lunii, ori luna viitoare, în iunie. Acum tot tineretul e plecat. Eu am două săptămâni de când am venit. Nu avem din ce trăi în țară. Cui să mă duc să-i spun. Lu’ tata din groapă, nevestei care a murit? Toate casele sunt părăsite. Bătrâni nu mai sunt. Alt loc de recreere nu mai e. Parcul care se face e singurul. Știu că s-a apucat primarul, o piscină am înțeles că face, dar altceva nu. Noi băieții ne adunăm acolo la parc, pe bănci, mai tăinuim. E un tei care miroase frumos”, a mai spus Nicolae Lazăr.

Anul trecut, CNI a finalizat un astfel de proiect în Dâmbovița, iar în 2019 a fost finalizat și în Dej. Un bazin similar a fost construit și în Câmpina.

Marina Andrei