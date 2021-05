CNAIR vrea să conecteze FORD la Drumul Expres

Compania Națională de Admministrare a Infrastructurii Rutiere a elaborat și a depus pe 13 mai Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de executie inclusiv PAC, Detalii de execuție, asigurarea Asistenței tehnice pe parcursul execuției de lucrări și în perioada de garanție a lucrărilor executate pentru obiectivul de investiție: Drum de legătură pentru sporirea capacității de trafic între DN 6 (zona uzinei Ford) și drumul expres Craiova – Pitești (Tronsonul 1)” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Operațiunea- creșterea mobilității pe rețeaua TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din conexiunea la TEN-T, imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

2. Proiect tehnic si Detalii de executie;

3. Proiect pentru executarea lucrarilor de constructie (P.A.C.);

4. Asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.791.249,96 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 1.297.669,45 lei, 15% contributia proprie – 229.000,49 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni

Cod proiect 151674.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.