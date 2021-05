Mircea Geoană primeşte înapoi trei ceasuri de lux puse sub sechestru

Tribunalul Bucureşti a dispus, joi, ridicarea sechestrului şi restituirea către Mircea Geoană a trei ceasuri de lux primite cadou în 2008 de la Marian Vanghelie, scrie Agerpres.

Decizia a fost luată în dosarul în care Marian Vanghelie a fost condamnat în primă instanţă la 11 ani şi 8 luni închisoare, pentru mai multe fapte de corupţie.

„În temeiul art. 397, alin. 3 C.pr.pen. raportat la art. 255 C.pr.pen., dispune restituirea bunurilor menţionate în ordonanţa emisă la 25.05.2015 de către procuror (vol. 72, filele 6-11) către intimatul Geoană Mircea – Dan şi ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra lor”, se arată în hotărârea instanţei.

Mircea Geoană a fost audiat în instanţă în septembrie 2017, el susţinând atunci că Vanghelie i-a dat cele trei ceasuri „în calitate de coleg” de partid.

„Cele 3 ceasuri primite de la Vanghelie au reprezentat simple cadouri. Mi le-a oferit în calitate de coleg, fără nicio legătură politică sau administrativă. Le-am primit cu ocazia a două onomastici. Onomastica mea – împlinirea vârstei de 50 de ani şi onomastica soţiei. Nu cunosc nimic cu privire la provenienţa ceasurilor. Nu ştiu exact ce marcă aveau ceasurile. Vanghelie nu mi-a solicitat niciodată favoruri în schimbul acestor cadouri. Nu mi s-au părut a fi cadouri extravagante. Nu pot preciza dacă Vanghelie îşi permitea să-mi facă asemenea cadouri, eu nu aveam acces la fişa lui materială, dar având în vedere semnele exterioare nu era ceva ieşit din comun. El a venit cu o stare materială bună în politică şi nu era o noutate pentru noi că avea resurse financiare suficiente pentru un trai peste medie”, spunea la acea vreme Geoană.

„Nu cunosc valoarea acestor ceasuri”

Detalii despre cele trei ceasuri apar şi în declaraţia dată de Mircea Geoană la DNA, în cursul urmării penale.

„În anul 2008, din câte îmi aduc aminte, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, am primit cadou de la Marian Vanghelie un ceas marca Glashutte, de culoare negru cu auriu, model Panomatic Crono, nr. 000223, No. reference 19501110104, Date of sale 05.08.2008. Fac precizarea că nu cunosc valoarea acestui ceas. De asemenea, undeva în anii 2008-2009, la diferite aniversări, Marian Vanghelie i-a făcut cadou soţiei mele, Geoană Mihaela, două ceasuri marca Vacheron Constantin, unul alb cu auriu şi curea bleumarin, model 25021/000R, Case nr. 795982, Movement nr. 9699232, Metal Or rose, Dial 9115, Bracelet Cuir, împreună cu o cutie neagră, iar celălalt, argintiu cu alb şi curea roz, cu seria 821914 83505. De asemenea, nu cunosc valoarea acestor ceasuri. Predau, cu această ocazie, organului de urmărire penală cele trei ceasuri menţionate mai sus”, se arată în declaraţia dată de Mircea Geoană la DNA.

Marian Vanghelie a fost condamnat, joi, de Tribunalul Bucureşti la 11 ani şi 8 luni închisoare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani.

De asemenea, Vanghelie trebuie să plătească Primăriei Sector 5 daune materiale de peste 15 milioane euro.