Cîțu:De la 1 iunie vor exista relaxări pentru toți românii

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, la Satu Mare, că ritmul de vaccinare este „un succes” și „pandemia va trece”.

„Lucrurile merg foarte bine. Am primit vestea foarte buna ca de azi in Bucuresti suntem sub 1,5 la mie, ceea ce inseamna ca aceasta campanie de vaccinare este de succes. Este singurul element care explica evolutia ratei de infectare in jos in toata tara. Inseamna ca si presiunea pe spitale s-a redus si suntem mai aproape de revenirea la normalitate. Avem dozele necesare si nu avem nicio scuza sa nu atingem tinta pe care ne-am propus-o la 1 iunie pentru a face un pas important spre revenirea la normalitate. Pandemia va trece. Conteaza acum sa pregatim resursele pentru ceea ce urmeaza.

Vreau sa le aratam romanilor ce urmeaza dupa. Dupa ne vom concentra pe economie. Romania trebuie sa faca pasi importanti in procesul de convergenta.

De la 1 iunie vor exista relaxari pentru toti romanii, indiferent de zona in care sunt”