Cîțu: Să accelerăm ritmul creșterii economice

România are nevoie de infrastructură, iar proiectele în materie vor fi făcute în termenul asumat, a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, care a precizat că va discuta acest subiect şi în cadrul vizitei de la Bruxelles în care va merge în această săptămână.



„Am vrut neapărat să văd acest proiect, am avut anul trecut discuţii cu domnul ministru despre finanţare, m-a convins, am reuşit să alocăm resursele şi astăzi se văd şi rezultatele. Şi am înţeles şi eu acum importanţa acestui pod pentru această zonă, pentru judeţul Satu Mare. Problema pe care o văd şi pe care o vom remedia în această guvernare este că începem proiecte de infrastructură şi apoi durează, şi durează. Şi acest proiect, înţeleg că a fost în 2007 prima intenţie, dar în 2015 a fost pregătit şi abia acum putem să vedem că se apropie de finalizare. Ceea ce pot să vă garantez eu e că nu se va mai lucra aşa de acum înainte”, a declarat Florin Cîţu, marţi, aflat în vizită la şantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare.

Declarații susținute de premierul Florin Cîțu la finalul vizitei efectuate în municipiul Satu Mare Declarații susținute de premierul Florin Cîțu la finalul vizitei efectuate în municipiul Satu Mare#FlorinCitu #LucianBode #SatuMare Posted by Guvernul României on Tuesday, May 11, 2021

El a precizat că fiecare proiect de infrastructură va fi finalizat la termenul anunţat de la început.

„Dar nu este doar despre aceste obiective, este despre toate obiectivele de infrastructură în România care au fost tărăgănate ani de zile. Vom modifica şi legislaţia, vom avea şi resursele ca de acum înainte când începe şi avem un termen de finalizare să ne ţinem de termen. România are nevoie de infrastructură şi este unul dintre obiectivele pentru care merg astăzi la Bruxelles”, a transmis premierul.