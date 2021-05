Aflat la Constanța, premierul Florin Cîțu a declarat că va susține turismul românesc și că vor exista măsuri de relaxare în acest domeniu. Cîțu spune că au fost discuții privind redeschiderea sezonului estival și al restaurantelor de la 1 iunie.

Premierul Florin Cîțu a declarat că reprezentanții HORECA, cu care a purtat discuții pentru a se ridica măsurile restrictive cel puțin pentru clienții vaccinați, sunt de acord cu măsurile cerute de guvern.

„E foarte important pentru noi ca după un an de zile putem deschide HORECA în siguranță. Am avut o discuție cu industria și avem soluții atractive și inedite pentru deschiderea industriei. Avem susținerea lor și pentru campania de vaccinare. Am vorbit, și sunt aici să îi asigur de susținerea mea. Am vorbit de susținerea turismului pe litoral. Am vorbit să putem să fim în restaurant la capacitate maximă, dar și pe plajă fără mască în anumite condiții. Am primit soluții din partea industriei și le vom pune în aplicare de la 1 iunie, și urmează ca de la 1 august să avem al doilea prag de relaxare. Mă bucură susținerea campaniei de vaccinare, vom avea un semn care se va pune în locațiile unde oamenii s-au vaccinat”, a declarat Cîțu.

„Sunt mai multe elemente acolo. Deocamdată este o propunere pe care o discutăm în Comitetul interministerial. Vom avea soluții de la INSP. S-ar putea să existe și acele aplicații…Astăzi, știm foarte bine că se poate verifica dacă persoana este vaccinată prin aplicația pe care o avem prin introducerea CNP. Deci se poate verifica foarte ușor. Avem timp până la 1 iunie să găsim soluții. Să vedem care va fi forma pe care o vom avea acceptată în Comitetul interministerial pentru redeschiderea restaurantelor”, a spus premierul.