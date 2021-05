Autostrada Ploiești-Buzău a fost aprobată de guvern

Autostrada A7 Ploiești – Buzău a fost aprobată de Guvern, iar licitația pentru construcție va fi lansată până la finalul lunii mai.

Autostrada va fi dublată de o perdea forestieră și va avea stații de încărcare pentru mașini electrice.

E vorba despre prima parte din autostrada care să lege Bucureștiul de Moldova, spune ministrul Transporturilor Cătălin Drulă:

”E vorba de un proiect care are o lungime de 63 de kilometri, este un proiect pe care ăl dorim finanțat prin PNRR, am fost la Bruxelles recent și am discutat în mod particular despre acest proiect, este un proiect cu perdele forestiere, în acest sector între București și Buzău avem aproape 60 de kilometri de perdele forestiere, avem spații de servicii”.

Șantierul ar putea începe până la sfârşitul anului, mai spune ministrul Cătălin Drulă. Următoarele trei loturi, care ar duce până la Paşcani, vor avea documentaţiile tehnice tot până la sfârşitul anului, promite ministrul Transporturilor: