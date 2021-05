(VIDEO) Cîţu: Decizia privind salariul minim, după discuţii cu antreprenorii şi sindicatele

„Suntem în al doilea an în care nu s-a întâmplat nimic cu Codul fiscal şi va rămâne aşa. Codul fiscal, eu am promis, din momentul în care am preluat portofoliul la Finanţe, anul trecut am promis şi anul acesta că nu vom modifica Codul fiscal, nu vom creşte taxe şi nu vom trece taxe noi. Aşa va rămâne şi anul acesta”, a adăugat prim-ministrul.