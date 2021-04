S-ar putea relaxa măsurile în Capitală

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, vineri, că dacă se menţine trendul descendent al ratei de infectare, în 48 de ore va fi convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) pentru aplicarea măsurilor de relaxare.



„Vom aştepta cele 48 de ore prevăzute de hotărârea de guvern – e perioada în care comitetul se întruneşte – şi, dacă se menţine trendul descendent al ratei de infectare, vom convoca şi vom constata scăderea sub acest prag de 3 la mie şi vom dispune măsurile, respectiv permiterea funcţionării sălilor de spectacol şi a restaurantelor, fără depăşirea capacităţii de 30% din numărul de locuri”, a afirmat Alin Stoica, pentru AGERPRES.



El a adăugat că incidenţa este foarte puţin sub 3 la mia de locuitori, iar Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă nu va fi convocat mai devreme de 48 de ore.



„Nu vom lua măsura aceasta mai devreme, ci vom aştepta cele 48 de ore. Suntem foarte puţin sub 3 la mie, suntem la 2,98 la mie. De asemenea, trebuie să aşteptăm şi recomandările specialiştilor epidemiologi de la DSP”, a spus prefectul Capitalei.

Bucureştiul a ieşit vineri din zona roşie, cu 2,98 cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, în scădere faţă de ziua anterioară, când incidenţa a fost de 3,09.