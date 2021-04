Mesajul sfâșietor al unui tată care vrea să-și salveze fetița bolnavă grav

Poveste sfâșietoare a unui tată, ce încearcă să-și ajute fiica de doar 3 anișori. Micuța are o tumoare de 2 Kg în cutia toracică, din cauza căreia se sufocă.

”Și la bine și la rău! Tati, sper să vină și ziua în care o să le uiți pe cele de azi!! Dar eu îți scriu că să îți aduc aminte cât de puternică eșți!!”, așa își începe povestea tătăl fetiței de 3 anișori care are o tumoare, din cauza căreia nu poate respira.

„După cum ne spun medicii de aici, de la Gustave Roussy, se pare că porți cu ține o tumoare de 2kg încă de foarte mică și tu nu ne-ai arătat niciun semn de slăbiciune.

Ai fost puternică tati și deși ai 12kg, ai cărat cu ține o tumoare de 2kg, practic aproape 20% din ține!!! Ți-a acaparat toată cutia toracică împingând în plămâni, inima și trahee. De asta ai și început să te sufoci, că ți-a împins în trahee încât aproape că ți-a închis-o.

A vrut să te sufoce de vie!

Timp de o luna am fost la diverși medici și nu am găsit nimic, doar o suspiciune de astm. După ce am făcut tratament pentru astm, timp în care te sufocai din ce în ce mai mult, am ajuns într-un final să ne internăm.

În spital ți-au făcut un CT cu substanță de contrast și această a fost pentru prima oară când am aflat că ai o tumoare. Că să nu se întâmple o drama trebuia făcut ceva urgent. Nu puteam să așteptăm cele aproximativ 14 zile în care îți vine rezultatul la biopsie și după care poți începe un tratament.

Așa că am hotărât cu mama ta să te luăm pe semnătură și să luăm avionul spre Paris – Gustave Roussy. În avion, din cauza presiunii, a oboselii și a tumorii care apasă pe trahee ai intrat în stare de inconștiență. Mulțumesc echipajului din avion, care ne-a adus o butelie cu oxigen și care a chemat o salvare pentru noi pe aeroport.

Avionul a aterizat cu aproximativ 10 minute mai devreme, de unde trag concluzia că am cam aterizat cu frână de mâna doar doar să nu te pierdem!!! Am ajuns la spital unde te-au internat de urgență, asta după ce ne-au subliniat că o zi de internare costă 2700eur.

Nu știam dacă avem banii dar oricum nu conta. În prima zi de spitalizare, pentru că erai în stare critică te-au mutat la reanimare unde ți-au recoltat pentru biopsie direct din plămâni aproape pe viu! Tot aproape pe viu ți-au recoltat și din măduva și osul iliac!

Nu înțelegeam de ce să chinui așa un copil de 3 ani!!!

Ulterior am aflat, că din cauza mărimii tumorii, nu puteau să te anestezieze total pentru că există riscul că tumoarea să se prăbușească peste plămâni și inima. N-am avut curajul să mă gândesc la urmări! Și pentru că ești puternică, Dumnezeu a îngăduit să fii încercată!

Ți-au montat tot aproape pe viu și un cateter, pentru că nu mai aveai vene în care să te înțepe, erau toate sparte! Dar după toate astea, ti-au putut administra tratamentul de care aveai nevoie și a fost pentru prima oară după o luna în care ai putut să dormi! Acum știm că e cancer și mai știm că am început deja tratamentul, unul agresiv după cum spun doctorii (cui pe cui se scoate).

Ne-au avertizat că e atât de agresiv încât Joi nu o să mai ai par, așa că am luat atitudine, că doar suntem curajoși și ne-am tuns singuri!! O să îmi lipsească cârlionțîi tăi, dar nu-i așa că o să ii ai din nou?!…pentru că ești curajoasă!!! Editez această postare din suflet: pentru că am primit de la voi multe mesaje de încurajare dar și întrebări despre cum puteți dona, las în continuarea acestui mesaj conturile unde puteți dona”, scrie tatăl fețiței pe pagina sa de facebook.

Vă mulțumesc anticipat!

Conturile în care se pot face donații sunt:

Titular: PAUL ONCESCU

RO28BTRL04501203S89584XX -Ron

RO03BTRL04504203S89584XX -Euro

SWIFT: BTRLRO22

Revolut: RO56BREL0005507017740100

@paul8wecy

+40 724 059 144

BT pay 0724059144

PayPal: paypal.me/helpOtilia