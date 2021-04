Femeia care a accidentat mortal două fete pe trotuar în Capitală, trimisă în judecată

Femeia care a accidentat mortal două fete în zona Andronache din Capitală a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, relatează Agerpres.

Ea este acuzată de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 transmis, joi, Agerpres, procurorii au dispus trimiterea în judecată a unei persoane cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.