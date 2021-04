Primăria Timișoara a mutat mai mulți copaci care urma să fie tăiați

Imagini cum mai rar vezi în România au fost surprinse în Timișoara. Mai mulți copaci care trebuiau fi tăiați pentru a face loc unui șantier au fost salvați și mutați în locul unde va fi un nou parc. Cea mai grea operațiune a fost cea de extragere și mutare a unui tei de 12 metri, informează Hotnews.

Pentru asta, a fost nevoie de un buldoexcavator, o macara de 8 tone, blocarea circulației, mutarea de cabluri și refacerea branșamentului la apă, după cum a precizat, pe Facebook, primarul Dominic Fritz.

„Când am aflat că șantierul de pe Calea Bogdăneștilor presupunea tăierea tuturor copacilor, am decis, împreună cu viceprimarul Ruben Lațcău, să salvăm arborii cu valoare dendrologică. Am pus pe hârtie un plan pentru extracția în siguranță și mutarea lor într-un nou parc pe care îl facem în zonă. Ieri am mutat șase copaci, cel mai greu a fost teiul de 12 metri din imagini, care are o însemnătate aparte pentru unul din locuitorii din zonă”, a scris edilul pe Facebook.

Lucrările de reabilitare a străzii presupuneau inițial ca pomii existenți să fie tăiați și alții plantați conform proiectului.