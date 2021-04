Ford a anuntat astăzi că va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor în 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrică a acestuia, ce va debuta în 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit în România.

Vehiculul complet electric se va produce in 2024

“Prin introducerea unei versiuni complet electrice din 2024, Craiova va deveni a treia noastră fabrică din Europa unde se produc vehicule complet electrice. Investiția din Craiova vine în contextul celorlalte investiții anunțate deja pentru Centrul de Vehicule Electrificate Ford din Köln (Germania) și pentru uzina Kocaeli a Ford Otosan din Turcia și trimite un semnal clar în legătură cu promisiunea noastră de a le oferi clienților din Europa vehicule comerciale cu zero emisii”, a declarat presedintele Ford Europa, Stuart Rowley.

În februarie, Ford și-a luat angajamentul ca întreaga sa gamă de vehicule comerciale din Europa să fie pregătită pentru zero emisii, complet electrică sau plug-in hybrid, până în 2024. Se preconizează că două treimi din vânzările de vehicule comerciale ale Ford vor fi reprezentate de modelele complet electrice sau plug-in hybrid, până în 2030.

De asemenea, noul vehicul comercial ușor va fi echipat cu unele dintre cele mai avansate motoare convenționale Ford pe benzină, precum și diesel, produse la uzina de motoare Ford Dagenham din Marea Britanie. Transmisiile vor fi construite la Ford Halewood Transmissions Limited, tot în Marea Britanie.

Ford Craiova – „centru de producție de talie mondială„

Investiția totală Ford în operațiunile sale de producție din România – incluzând și investiția anunțată astăzi – se apropie de 2 miliarde de dolari, de la preluarea fabricii din Craiova, în 2008. Adaugand un nou vehicul pe lista celor produse la Craiova, inclusiv in versiunea complet electrificata, Ford anunta ca fabriuca de la Craiova va fi „centru de producție de talie mondială„.

“Uzina Ford Craiova este recunoscută pentru competitivitate și flexibilitate în operațiunile sale de talie mondială. Planul nostru de a construi acest nou vehicul comercial ușor în România reflectă parteneriatele noastre fructuoase și continue cu furnizorii locali și comunitatea, precum și succesul întregii echipe Ford Craiova,” a declarat Stuart Rowley, președintele Ford Europa.

În ultimii ani s-au făcut îmbunătățiri semnificative la fabrica din Craiova. Peste 600 de roboți au fost instalați pentru a îmbunătăți și eficientiza procesele de ștanțare, vopsire sau asamblare a caroseriilor și șasiurilor.

Anuntul despre vehiculul electric a venit la o zi dupa incetinirea productiei actuale, cauzate de criza de microcipuri

Aproximativ 6000 de persoane lucrează pe liniile de asamblare de vehicule și motoare din Craiova.

Pe 26 aprilie, Ford a anuntat o incetinire a ritmului de productie in uzina de la Craiova, din cauza crizei mondiale de semiconductori. Autovehiculele vor fi produse in doar doua schim,buri, pana catre finalul lunii mai, fata de trei schimburi cate erau in fabrica pana acum.

Ford a anuntat si o oprire temporara de 6 zile, la Sectia de Productie Vehicule si de 10 zile la Sectia de Productie Motoare.

Ford accelereaza catre electrificare

Primul pas spre un viitor electrificat la fabrica din Craiova a fost făcut în octombrie 2019, odată cu lansarea producției modelului Puma mild-hybrid. Anunțul de astăzi marchează o nouă etapă importantă, astfel că Ford este primul producător auto care anunță producția unui vehicul complet electric în România. Pe lângă Puma, Ford Craiova construiește în prezent și SUV-ul de mici dimensiuni, Ford EcoSport, dar și motorul EcoBoost de 1.0 litri.

Presedintele Ford Eoropa a facut o aluzie fina la faptul ca autoritatile din Romania trebuie sa investeasca in infrastructura rutiera si feroviara, asa cum au promis. “Această nouă investiție în viitorul fabricii din Craiova demonstrează, încă o dată, speranța companiei Ford că guvernul din România va asigura toate îmbunătățirile cheie promise pentru a sprijini un mediu competitiv de producție în regiune, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de transport, care este esențială”, a mai spus Rowley.

Producatorul nu a anuntat data exacta a inceperii productiei noului vehicul comercial usor, care se va produce in fabrica din Craiova. Data de începere a producției noului vehicul, precum și detaliile suplimentare despre acesta urmează să fie confirmate aproape de momentul lansării, a informat compania.