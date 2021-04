O parte dintre angajații Filarmonicii Oltenia au ieşit ieri în Piaţa Prefecturii Dolj unde au protestat cu pancarte la adresa managerului instituţiei, cerându-i demisia. Ei spun că principalul motiv al protestului este că într-un an de zile au avut contractele de muncă suspendate de trei ori, fapt care nu se întâmplă la nici o filarmonică din ţară. Pe pancarte au avut şi anumite citate cum ar fi „dacă eu vă spun să staţi în cap, aşa să faceţi”, prin care reclamă relaţia managerului cu angajaţii.

Gabriel Zamfir, directorul Filarmonicii Oltenia, a a spus că multe dintre acuzaţii sunt false, iar că în privinţa contractelor de muncă acestea au fost suspendate ca urmare a unor adrese de la Direcţia Economică din cadrul Primăriei Craiova prin care s-a impus această măsură pentru că instituţia nu are buget suficient pentru salarii.

Contrate de muncă suspendate de trei ori într-un an

Cu pancarte pe care au scris „Demisia Gabriel Zamfir”, „Jos directorul glonţ în cap”, „Publicul se bucură dacă artiştii cântă”, o parte dintre angajaţii Filarmonicii Oltenia au protestat ieri de dimineaţă în Piaţa Prefecturii din Craiova. Ei au precizat că principala nemulţumire este că sunt în şomaj şi că managerul nu are nici o viziune.

„Stăm în şomaj cu contractele suspendate în condiţiile în care toate filarmonicile din ţara asta susţin concerte online şi chiar cu public, şi ştiţi bine că în perioada asta puteam să susţinem concerte cu public, pentru că incidenţa este sub 3 la mia de locuitori în Craiova. Puteam susţine concerte cu 30% public. Noi avem acum pentru a treia oară contractele de muncă suspendate într-un an. Prima suspendare de contract a fost în luna aprilie 2020. Atunci am fost în şomaj toată luna. Apoi în aprilie 2021 a fost a doua suspendare, în perioada 5-13 aprilie, şi a treia suspendare este pentru perioada 16-29 aprilie.

Nu ştim ce va urma mai departe. În ritmul acesta nu avem nici o garanţie a viitorului acestei instituţii. Protestul nostru este despre lipsa de viziune asupra unei instituţii de importanţă naţională, care a împlinit 70 de ani de la înfiinţare, fix în aprilie. Nici în 2020 şi nici în 2021 nu am serbat ziua filarmonicii aşa cum se cuvine, printr-un concert alături de public, ci prin şomaj, stând acasă”, a spus Dorin Măciucă, preşedintele Sindicatului Artiştilor Liberi din Filarmonica Oltenia.

Liderul de sindicat „Nu este nici o instituţie din ţară în această situaţie”

Liderul de sindicat al angajaţilor de la Filarmonica Oltenia spune că nu este nici o filarmonică din ţară în această situaţie.

„Nu este nicio filarmonică din țară în această situație. Nici măcar în Timișoara, când a fost in lockdown, nu s-au suspendat contractele. Au făcut concerte online. Avem și o decizie de la CNSJU prin care s-a mentionat că se pot organiza activități de repetiții si de concerte online, când incidența este de peste 3 la mia de locuitori. Dar a ignorat-o. De săptămâna trecută avem voie să dam spectacole cu public, lucru pe care managerul il ignoră. Nu este normal ce se întâmplă. A închis porţile instituţiei. El împreună cu angajaţii de la birouri nu au contractele de muncă suspendate. Sunt în şomaj doar artiştii şi personalul auxiliar de scenă. Dânsul şi cu personalul de la birouri sunt în activitate. Domnul director a spus că trebuie să rămână în activitate pentru că asigură permanenţă. Permanenţă la ce, dacă noi suntem în şomaj?”, a mai spus liderul de sindicat.

Acuzaţii la adresa managerului



Angajaţii care au ieşit în stradă au mai spus că protestul este un ” efect al unei cauze mult mai adânci. Lipsa de dialog şi lipsa de respect a managerului cu angajaţii, culminând cu chemarea poliţiei să fie amendaţi pentru că s-au strâns în curtea instituţiei pe 5 aprilie, aşteptând deciziile de suspendarea a contractului. N-am fost amendaţi, că poliţia este sănătoasă la cap. Şi l-au amendat pe dânsul că nu purta mască. El a zis că în curtea lui nu poartă mască. Şi nu este doar asta. Să vedeţi cum se adresează angajaţilor. „Dă-i drumul acasă!“. Asta i-a transmis unui coleg cu peste 40 de ani vechime, care era în parcarea Filarmonicii”, a spus Dorin Măriuca, președintele de sindicat al Filarmonicii Oltenia.

„, a mai spus reprezentantul salariaţilor.

Managerul neagă acuzaţiile

Managerul Filarmonicii Oltenia neagă multe din acuzaţiile angajaţilor care au ieşit la protest.

„La protest au fost 25 din cei 65 de membri ai sindicatului. La Filarmonică sunt însă 146 de angajaţi.

În ceea ce priveşte chemarea poliţiei în curtea insituţiei, situaţia stă cu totul altfel. Eu i-am anunţat pe grupul de whatsapp să vină pe 5 aprilie în intervalul 10.00-14.00 să ia deciziile de suspendare a contractului şi dumnealor au venit la 8.30. Au venit 55 de persoane care au intrat pe holurile instituţiei şi în sala de concerte să facă şedinţă, fără să respecte normele de distanţare. Aveam activitatea instituţiei suspendată, dacă se infectau răspundeam eu ca manager. Trebuia să iau măsuri. Nu am primit nici o amendă atunci pentru mască. Este o minciună Nici nu am fost legitimat, că eu am chemat poliţia”, a spus directorul Filarmonicii Oltenia, Gabriel Zamfir.

În privinţa închiderii uşii instituţiei, managerul a precizat că ” Este o minciună.. Este închisă uşa pentru public, dar uşa din spate pe unde intră angajaţii nu este închisă. Este portar. Sună şi le deschide portarul”, a spus directorul Filarmonicii Oltenia, Gabriel Zamfir.

De ce au fost suspendate contractele de muncă

În privinţa suspendării contractelor de muncă, Gabriel Zamfir spune că decizia a fost votată în Consiliul de Administraţie al Filarmonicii Oltenia ca urmare a două adrese primite de la Direcţia Economică a Primăriei Craiova.



„Am primit de la Direcţia Economică din Primăria Craiova două adrese În prima adresă ne-au comunicat decizia 69 a CJSU prin care ni se interziceau concertele coroborat cu faptul că nu aveam bugetul aprobat şi nu avem bani de salarii. Am suspendat contractele pentru perioada 5-13 aprilie. Pe 14 aprilie am reactivat contractele de muncă. A venit atunci a doua adresă de la Direcţia Exconomică prin care ne solicitau să menţinem contractele suspendate pentru că noi nu avem buget până în decembrie şi doar până pe 30 septembrie. Am convocat Consiliul de Administraţie şi din cei 11 membri, 10 au votat pentru suspendare. Nu a votat liderul de sindicat Măciucă. Nu este doar la Filarmonică aşa. Este la fel la toate instituţiile de cultură din subordinea Primăriei, Ansamblul Folcloric, Opera Română, Teatrul Colibri”, a explicat managerul Gabriel Zamfir.

Au rămas în activitate 12 angajaţi

În acest moment La filarmonica Oltenia sunt suspendate 130 de contracte de muncă din cele 146 de contracte existente.

„Conform Legii 53/2003, articolul 52 au fost suspendat 130 de contracte de muncă din cele 146 de contracte existente. Mai avem un contract de muncă suspendat pentru concediu de creştere a copilului, trei contracte pentru concediu medical. În acest moment 12 contracte de muncă sunt active. Sunt patru contracte ale portarilor, trei contracte la Resurse Umane şi două contracte la contabilitate şi contractul şefului serviciului administrativ”, a mai spus managerul Filarmonicii Oltenia.

Directorul : „Nu am motive să demisionez”

Directorul Gabriel Zamfir spune că nu are motive să demisioneze pentru că la evaluarea din 14 aprilie a primit o notă foarte mare.

„Pe 14 aprilie, comisia întrunită pentru evaluarea activităţii manageriale mi-a dat nota 9,51. Este o notă foarte mare, primită ca urmare a activităţii de director. Şi a fost activitate. Instituţia a organizat în pandemie concerte în aer liber, în parc. Dacă vă uitaţi pe youtube-ul Filarmonicii Oltenia au fost şi concerte online de calitate. Nu am motive să demisionez. Este dorinţa domnului Măciucă să demisionez. El doreşte să devină director şi speră să demisionez sau să mă demită cineva”, a mai spus directorul Filarmonicii Oltenia, Gabriel Zamfir.



Angajaţii Filarmonicii Oltenia care au protestat ieri în Piaţa Prefecturii din Craiova au precizat însă că până joi, 29 aprilie, vor protesta zilnic şi vor cere demisia directorului.