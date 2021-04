VIDEO Senatorii au votat pentru ridicarea imunității pentru Bodog

Plenul Senatului a încuviințat miercuri cererea DNA de urmărire penală a fostului ministru al Sănătății Florian Bodog, actual senator PSD, în condițiile în care solicitarea Direcției Naționale Anticorupție a fost respinsă, luni, în comisia juridică.

UPDATE 11.06 Senatul a dat undă verde pentru începerea urmăririi penale a lui Florin Bodog. Din 123 de senatori prezenti au votat 98 pentru începerea urmăririi penale, 24 contra și o abținere

UPDATE 10.51 Votul s-a încheiat

UPDATE 10.30 A început votul. Senatorii votează secret, cu bile.

UPDATE 10.15 Senatorul PSD Florian Bodog a declarat în plen, că nu cere colegilor parlamentari să voteze împotriva solicitării DNA privind cercetarea sa penală, pentru că nu are nimic de ascuns şi are încredere în Justiţia din România.

„Din start vă spun că nu vă voi cere să votaţi împotriva solicitării de cercetare a mea, că n-am nimic de ascuns, întotdeauna am răspuns invitaţiilor şi nu este prima dată când am fost invitat la DNA sau la Parchet. (…) Nu-mi este frică de Justiţie şi am încredere în Justiţia din România”, a afirmat Bodog, în cadrul dezbaterilor privind cererea DNA.

UPDATE ora 9.46

A început dezbaterea solicitării DNA adresată Senatului pentru încuviinţarea începerii urmăririi penale a fostului ministru al Sănătăţii Florian Bodog. Președintele Comisiei Juridice, Iulia Scântei a citit raportul de la tribuna Senatului.

La începutul şedinţei, şi-au anunţat prezenţa 88 de senatori.