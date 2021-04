Vlad Voiculescu: Eu sunt în continuare şocat

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, afirmă că a fost unul dintre marii susţinători ai lui Florin Cîțu, întrucât este tânăr, cu experienţă internaţională. Voiculescu se declară ”şocat” de ceea ce s-a întâmplat, scrie news.ro.

Voiculescu afirmă că, până la un moment dat, a avut o relaţie ”chiar bună” cu premierul, dar nu ştie ce s-a întâmplat ulterior.

”Cred că trebuie să mai treacă nişte timp ca să-mi dau seama de nişte lucruri, eu sunt în continuare şocat. Am fost unul dintre marii susţinători ai domnului Cîţu (…) Nu pot să contesc că relaţia şi colaborarea nu a mers rău. Am avut o colaborare cel puţin decentă, aş spune chiar bună, până la un moment dat. Nu-mi dau seama care au fost lucrurile, care au fost presiunile, care au fost argumentele care l-au adus aici. De la un punct încolo nu mi-a mai răspuns la telefon şi pentru mine a fost o surpriză totală”, a declarat, duminică, la Pro TV PLUS, Vlad Voiculescu.

Acesta a afirmat că ”trebuie să existe un nivel de încredere şi de onestitate ca să poţi spune că ceva este greşit”.

Fostul ministru al Sănătăţii îl acuză pe premier că a luat fără consultare decizii care ţineau de sănătate.

Voiculescu afirmă că explicaţiile pentru ce s-a întâmplat merg de la ”au fost presiuni pe care nu le înţeleg, nu le cunosc, ori domnul Cîţu este un mincinos patentat”.

”Ministerul Sănătăţii poate să facă multe”, a declarat Voiculescu, precizând, însă că ”Ministerul Sănătăţii este în colaps, Ministerul Sănătăţii nu este funcţional, are nevoie de restructurări masive, în aşa fel încât să funcţioneze”.