Nava Ever Given nu pleacă până nu e achitată factura repunerii pe linia de plutire

Nava Ever Given, a cărei eșuare a provocat haos pe Canalul Suez în urmă cu trei săptămâni, nu are voie să plece până când proprietarii nu plătesc factura repunerii navei pe linia de plutire, în valoare de un miliard de dolari, informează digi24.

Uriașa navă cargo este oprită pe malul Canalului, până la finalizarea investigației și plata facturii pentru repunerea pe linia de plutire – spun autoritățile.

Va fi lăsată să se deplaseze doar când se va ajunge la un acord privind plata despăgubirilor. Suma acoperă cheltuielile cu echipamentele și utilajele folosite, deteriorarea canalului și forța de muncă. 800 de oameni au lucrat la eliberarea navei.

Canalul Suez, una dintre cele mai importante căi navigabile din lume, a fost blocat șase zile – timp în care s-a format o coadă de 400 de alte nave încărcate inclusiv cu mărfuri sensibile, cum ar fi animalele vii.

Știrea blocării Canalului Suez de către o navă-container de dimensiuni faraonice (400 de metri lungine, comparat cu lățimea de 200 de metri a canalului) a făcut în câteva ore înconjurul lumii, pe 23 martie.

Nava Ever Given a fost repusă pe linia de plutire după șase zile, punând capăt unei crize economice care se prefigura, având în vedere volumul de mărfuri care tranzitează Canalul Suez.