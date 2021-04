Voiculescu își cere scuze după ce a insistat cu declarații false privind înmormântarea morților de Covid

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, își cere scuze după ce a făcut mai multe declarații în care a negat că într-un ordin al MS scrie că persoanele decedate în urma infectării cu Covid -19 se înmormântează fără haine.

Vlad Voiculescu spune că a preluat o informație greșită și a insistat asupra ei.

El adaugă că va modifica, chiar joi, reglementarea din 6 aprilie 2020 care prevedea cum are loc ritualul înmormântării pentru morții de Covid-19, potrivit Digi24.

„Am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii“

„Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 <se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.> Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi”, a transmis ministrul Vlad Voiculescu.

Persoana decedată va putea fi îmbrăcată în haine puse la dispoziție de către familie

El subliniază că persoana decedată va putea fi îmbrăcată în haine puse la dispoziție de către familie/aparținători, va beneficia de ritual de înhumare/incinerare a cultului de care aparține.

Ritualul de înhumare/incinerare se va face cu sicriul sigilat cu respectarea voinței familiei și a tuturor normelor prevăzute de lege.

Toate aceste proceduri se vor face cu respectarea normelor și măsurilor de siguranță suplimentare propuse de Ministerul Sănătații, adaugă Vlad Voiculescu.

El a susținut că ordinul 6 aprilie 2020 nu conține nicio regulă privind hainele decedaților

Anterior, el a susținut că ordinul 6 aprilie 2020 nu conține nicio regulă privind hainele decedaților.

„Scuzați-mă, nu înțeleg întrebarea. Mai întâi, nu eu am scris ordinul și în ordinul pe care îl voi modifica nu scrie nicăieri că trebuiau să fie înmormântați fără haine. E o întrebare capcană față de un neadevăr. Citiți în ordin, nu scrie nicăieri că oamenii trebuiau să fie îngropați fără haine. Ce să știu? Cei care nu au respectat legea, cei care nu i-au îmbrăcat”, a declarat ministrul Sănătății.

Vlad Voiculescu a spus în repetate rânduri că de vină sunt cei care s-au ocupat de decedați, adică cei de la pompe funebre.