Concept unic la Craiova. Distanțare socială prin sculptură în parcuri

În Grădina Botanică din Craiova, acum două zile, au fost montate mai multe băncuțe sculptate din lemn, pe o tematică inspirată de pandemia Covid-19: distanțarea socială. Băncuțele sunt rezultatul obținut în urma ediției a III-a a proiectului dedicat mobilierului cultural urban ,,Story Wood Cut”, inițiat de sculptorul craiovean Gabriel Rizea și organizat vara trecută de Casa de Cultură ,,Traian Demetrescu”.

Băncuțele de distanțare socială, lucrări unice în țară, au fost realizate în Parcul ,,Tineretului” din Craiova și după mai multe discuții s-a decis că ele s-ar potrivi mult mai bine cu peisajul din Grădina Botanică. Sunt șase băncuțe cu denumiri specifice, create de șase mari artiști din țară: Băncuța supăraților (Irinel Roșoga, Dolj), Băncuța căsătoriților (Gabriel Rizea, Dolj), Băncuța divergenților (Viorel Rădăcină, Brașov), Băncuța idealului comun (Adrian Voican, Vâlcea), Băncuța îndrăgostiților (Ioan Ungur, Mureș) și Băncuța sărbătoriților (Gabriel Pătrașc, Ilfov).

Rizea: Prin sculptură ne putem adapta la orice condiții

Gabriel Rizea spune că: ,,Fiind perioada asta, ne-am gândit să facem ceva care să poarte un mesaj, pe care l-am numit Atitudini măsurate. Băncuțele sunt cu două locuri, dar distanțate la doi metri. Noi ne-am gândit să arătăm că prin sculptură ne putem adapta la orice condiții. Atunci, am dat niște «atitudini» la băncuțe”. Băncuța sculptată de Gabriel Rizea, Băncuța căsătoriților, este reprezentată de două scaune, unul cu pălărie, celălalt cu fundă, legate între ele printr-un lanț.

Tot în Grădina Botanică pot fi admirate sculpturile: Fata din adâncuri, Spiritul pădurii, Mănunchiul de flori sau Sunetele Copacilor. Cu Mănunchiul de Flori, sculptorul recunoaște că a avut ceva emoții. ,,Am pus 23 de flori colorate în Grădina Botanică, le-am numărat acum trei seri și tot 23 erau, și sunt acolo de aproape o lună. Mare minune, chiar m-am bucurat. Nu e totul așa negru cum se spune, nu face asta că se strică. Da, într-adevăr, multe se strică”, afirmă Gabriel Rizea.

,,Lumea are impresia că fac miliarde”

În ceea ce privește pasiunea artistului craiovean pentru sculptură, ea a luat naștere acum câțiva ani și de atunci numai asta face. ,,Dimineața când mă trezesc abia aștept să dau drumul la drujbă. Bineînțeles, 90% fac cu drujba, după e partea aia care nu-mi place, să le șlefuiesc, să le vopsesc, dar trebuie s-o fac. Altfel, lemnul e lemn, e material perisabil. Unele din sculpturile făcute acum câțiva ani au cam putrezit, n-am ce să le fac. Asta e. Fac altele. Eu am o colaborare cu Primăria Craiova de anul trecut, prin RAADPFL. Sunt angajat cu minimul pe economie și fac o sculptură, două, trei pe lună. Îmi place ce fac. Mai ales, când mai am noroc de mai pică doborât de vânt un arbore (pe care nu l-a tăiat nimeni), și mai are lemn sănătos în el întreb dacă pot să iau și eu o bucată să fac o băncuță. Mie îmi convine, înfrumusețăm cât putem Craiova și mai am o grămadă de planuri.”, adaugă sculptorul.

Administrația locală susține înfrumusețarea spațiilor verzi din oraș și spune că: ,,Din această primăvară, Grădina Botanică este mai bogată cu zeci de sculpturi reprezentând flori viu colorate și personaje desprinse din povești. Toate se alătură băncuțelor, trunchiurilor de copaci cu chipuri umane și celorlalte opere de artă deja amplasate în parcurile și grădinile Craiovei de Gabi Rizea”.

,,Scopul meu în sculptură: să te uiți la ce am făcut și să-ți smulg un zâmbet”

În afară de lucrările din Grădina Botanică, în parcurile din Craiova au fost puse multe alte sculpturi ale artistului Gabriel Rizea, care de ani de zile dă viață copacilor vechi ai orașului.

În Parcul ,,Nicolae Romanescu”, în zona Debarcaderului, poate fi văzută Fata verde, o altă lucrare a craioveanului. Iar la Hanul Doctorului, acum trei ani, în cadrul aceluiași proiect, a fost făcut mobilierul urban cu personaje din povești pentru copii (Mickey, Minnie, Pinocchio, Baloo).

,,Îmi place să fac lucrări la care oamenii, când se uită, să zâmbească. Ăsta e scopul meu în sculptură: să te uiți la ce am făcut și să-ți smulg un zâmbet. E o artă pe care poate să o înțeleagă oricine. Nu fac tot felul de arte abstracte sau mai știu eu ce”, spune Gabriel Rizea.

Artistul are foarte multe planuri pentru oraș, în special pentru copii, în ceea ce privește locurile de joacă, și speră să reușească să facă posibilă și ediția de anul acesta a festivalului de sculptură ,,Story Wood Cut”. În zilele următoare, pentru că vremea l-a cam pus în încurcătură, Gabriel Rizea a vorbit cu municipalitatea și urmează să monteze câteva căsuțe pentru păsări în Grădina Botanică sau în Parcul Romanescu.