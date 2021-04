Când începe testarea Covid în farmaciile din România

„A fost o situație care mi s-a părut sugestivă, un mic focar de infecție pentru care s-a recoltat acest test antigen rapid. Am fost eu echipată cea care a recoltat aceste teste. Mi s-a spus că cei în cauză cu siguranță nu și-ar fi recoltat testul atât de corect cum am făcut-o eu, pentru că l-am colectat corect, ceea ce n-a fost cel mai plăcut lucru. Nu neapărat până la lacrimi, dar respectând toate indicațiile și având tehnica deja dobândită, pentru că am făcut de multe ori acest lucru. Este foarte important ca cei care recoltează aceste teste să o știe face și să facă așa cum trebuie”, a mai spus secretarul de stat.