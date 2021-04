Grevă japoneză la Cummins. Dispute privind majorările salariale

Sute de angajați ai fabricii Cummins din Craiova se află în grevă japoneză pe termen nelimitat. Din cauza neînțelegerilor cu conducerea fabricii privind majorările salariale. Muncitorii sunt nemulțumiți de faptul că pentru o parte a personalului TESA s-au găsit bani pentru majorări salariale, dar pentru muncitori, nu.

“Am început negocierile salariale încă din vara anului trecut. Având în vedere că a fost pandemia, ni s-a propus să amânăm cu șase luni negocierile pentru majorări salariale, pentru că este pandemie și că firma nu are bani. În luna decembrie, când am reluat negocierile am constatat că o parte a personalului TESA avea deja salariile majorate. Majorările se aplicau de la 1 ianuarie, în timp ce pentru muncitori nu s-au găsit bani. Acum am reluat negocierile, dar ni s-a propus o așa-zisă majorare de 50-60 de lei pe luna de persoană”, a declarat pentru GdS, Cosmin Giorgescu, lider de sindicat la Cummins.

Angajații cer majorarea salariului cu 4,5%

În condițiile în care conducerea fabricii le-a oferit angajaților majorări de 50-60 de lei pe lună, de persoană, sindicaliștii solicită aproximativ 200 de lei în plus la salariu pe luna de fiecare angajat. Sunt incluse și revendicări de mici creșteri ale valorii bonurilor de masă.

“Suntem în greva japoneză pe termen nelimitat, până la soluționarea problemelor. Suntem printre puținele firme din industria locală unde nu s-a oprit activitatea pe timpul pandemiei. Am avut comenzi și am lucrat pentru a onora contractele. Nu s-a pus problema de disponibilizări. Am avut de lucru tot timpul, în pandemie. Noi am cerut o majorare de 4,5% a salariului și o creștere a valorii bonurilor de masă de la 15 la 20 de lei.

În total, creșterea pe care o solicităm noi este, în medie, de aproximativ 200 de lei pe lună de persoană”, a explicat liderul de sindicat Cosmin Giorgescu.

Acesta a mai declarat că, la Cummins, Contractul Colectiv de Muncă (CCM) expiră pe 31 octombrie 2021. In trecut, au mai fost dispute la negocierea CCM, care s-au soldat cu disponibilizari de personal. La acea data, CCM expirase, iar muncitorii nu mai erau protejati de contractul colectiv.

La Cummins mai activează aproximativ 800 de angajați.

GdS a încercat să contacteze conducerea Cummins din Craiova, pentru un punct de vedere legat de situația creată în fabrică. Până la ora publicării articolului, directorul fabricii din Craiova nu a răspuns.