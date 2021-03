Deblocarea navei eşuate în Canalul Suez ar putea dura câteva săptămâni

Deblocarea navei comerciale eşuate în Canalul Suez ar putea dura până la câteva săptămâni, a anunţat compania care se ocupă cu salvarea acesteia, în timp ce autorităţile au oprit joi intrarea tuturor vaselor în canal, măsura fiind o nouă lovitură pentru comerţul global, informează news.ro.

Nava Ever Given, care are o lungime de 400 de metri, aproape la fel de lungă ca înălţimea Empire State Building, blochează circulaţia în ambele direcţii pe unul dintre cele mai aglomerate canale maritime din lume, utilizat pentru transporturile de petrol, cereale şi ale mărfuri între Asia şi Europa.

Autoritatea Canalului Suez a anunţat că opt remorchere lucrează pentru a muta nava eşuată, care s-a blocat pe diagonală, marţi dimineaţă, din cauza vântului puternic şi a unei furtuni de nisip.

”Nu putem exclude că va dura săptămâni, în funcţie de situaţie, a declarat Peter Berdowski, director general al companiei olandeze Boskalis, care încearcă să deblocheze vasul.

206 nave, blocate la ambele capete ale canalului

Un total de 206 nave comerciale mari, tancuri petroliere şi de gaze şi transportoare de cereale s-au adunat la ambele capete ale canalului, creând una dintre cele mai mari aglomerări de nave din ultimii ani.

Blocajul survine pe lângă perturbările provocare, în ultimul an, de Covid-19, volumul comercial fiind afectat de numărul mare de anulări ale transporturilor, deficitele de containere şi viteza mai mică cu care sunt gestionate mărfurile în porturi.

Autoritatea canalului, care permisese intrarea unor vase în canal în speranţa că blocajul va fi rezolvat, a anunţa că a suspendat joi tot traficul.

Grupul naval Maersk a anunţat că are şapte nave afectate.

“Este ca o balenă uriaşă eşuată. Este o greutate imensă pe nisip. Am putea fi nevoiţi să combinăm reducerea greutăţii prin scoaterea unor containere, a petrolului şi apei de la navă, cu folosirea remorcherelor şi dragarea nisipului”, a spus Berdowski.

Un alt oficial a spus că operaţiunea va dura probabil zile.

”Dacă va trebui să scoatem încărcătura, atunci va fi un exerciţiu de durată”, a spus acesta.

Dacă navele vor fi redirecţionate în jurul Africii, călătoria se va lungi cu o săptămână

Aproximativ 30% din volumul mondial al containerelor şi circa 12% din comerţul total de bunuri traversează zilnic Canalul Suez, lung de 193 de kilometri.

Experţi navali au declarat că dacă blocajul nu va fi rezolvat în următoarele zile, unele nave vor fi redirecţionate în jurul Africii, ceea ce ar lungi călătoria cu o săptămână.

”Fiecare port din Europa de Vest va simţi acest lucru. Sperăm atât pentru companii, cât şi pentru consumatori, că va fi rezolvat în curând. Când aceste nave vor ajunge în Europa, vor exista inevitabil timpi de aşteptare mai mari”, a spus Leon Willems, un purtător de cuvânt al Portului Rotterdam, cel mai mare din Europa.

Firma de consultanţă Wood Mackenzie a declarat că cel mai mare impact este asupra transportului de containere, dar există, de asemenea, un total de 16 nave cu ţiţei şi cu produse petroliere care trebuiau să navigheze prin canal şi care acum au întârziat. Cisternele transportă 870.000 de tone de ţiţei şi 670.000 de tone de produse petroliere, cum ar fi benzina şi motorina, a spus acesta.

Rusia şi Arabia Saudită sunt primii doi mari exportatori de petrol prin canal, în timp ce India şi China sunt principalii importatori, a arătat firma de analiză a petrolului Vortexa.

Firma de consultanţă Kpler a afirmat că prin Canalul Suex circulă 4,4% din fluxurile totale de petrol, dar o întrerupere prelungită ar complica transporturile de petrol rusesc şi caspic către Asia şi de petrol din Orientul Mijlociu în Europa.

Întârzierile din transporturile maritime afectează deja producţia

Directorul general adjunct al asociaţiei industriale BDI din Germania, Holger Loesch, şi-a exprimat îngrijorarea, afirmând că întârzierile anterioare din transporturile maritime afectează deja producţia, în special în industriile care depind de materiile prime sau de bunurile pentru construcţii.

Aproximativ 16% din importurile de produse chimice din Germania sosesc cu vaporul prin Canalul Suez şi economistul-şef al asociaţiei producătorilor germani de produse chimice şi farmaceutice VCI, Henrik Meincke, a declarat că aceştia vor fi afectaţi în fiecare zi de blocaj.

Armatorul japonez Shoei Kisen şi-a cerut scuze pentru incident şi a declarat că lucrările de eliberare a navei, care se îndrepta spre Europa din China, ”au fost extrem de dificile” şi nu era clar când nava va putea pluti din nou.

Proprietarul navei şi asigurătorii se confruntă cu daune în valoare totală de milioane de dolari, chiar dacă nava va fi repusă rapid pe apă, au declarat miercuri surse din industrie.

Shoei Kisen a declarat că asigurătorul de carenă al grupului este MS&AD Insurance Group, în timp ce asigurătorul de răspundere civilă este UK P&I Club. Semnalul GPS al navei arată doar modificări minore ale poziţiei sale în ultimele 24 de ore. Două echipe profesionale de salvare din Olanda şi Japonia vor colabora cu autorităţile locale pentru a elabora un plan mai eficient de repunere pe apă a navei.