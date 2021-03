Iohannis şi Operaţiunea „Salcâmul” din patria pepenilor

Preşedintele României, Klaus Iohannis a pornit, ieri, campania de împădurire a României, la Dăbuleni, de această dată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pentru acest eveniment, şeful statului a venit la Dăbuleni îmbrăcat sport şi având în prima linie alături pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, şi pe primul ministru Florin Cîţu. Mesajul lui Klaus Iohannis a fost că vrea să dea un impuls acestei campanii de reîmpădurire pentru combaterea deşertificării şi a schimbărilor climatice pentru care a fost alocat şi un buget foarte mare, de 1,5 miliarde de euro. Campania a debutat cu precipitaţii. Odată ce au fost plantaţi plantat primii puieţi a început şi ninsoarea în pădurea de la Dăbuleni, fulgii de nea prinzăndu-se ca o pânză de pământul pădurii.

Pregătiri intense la Dăbuleni

Campania de reîmpădurire de anul acesta a debutat ieri la prînz într-o pădure de sălcâm de la Dăbuleni, pe un petec de teren nisipos. A fost nevoie de maşini de teren pentru a se ajunge în locul respectiv. S-a mers prin pădure circa 15 minute cu maşina până am ajuns într-o zonă cu un teren perfect curăţat de iarbă şi de resturi vegetale, cu gropi în prima linie lângă care au fost puse cazmale şi mănunchiuri de puieţi de salcâmi.

Organizatorii au anunţat că au fost pregătiţi pentru prima zi sute de puieţi de salcâmi.

Pentru plantarea primilor puieţi de salcâmi au fost aşteptaţi preşedintele României dar şi primul-ministru Florin Cîţu şi ministrul Mediului, Tanczos Barna. La eveniment au participat şi alţi miniştri din Guvern, parlamentari PNL dar şi autorităţi locale, prefectul de Dolj, Nicuşor Roşca dar şi preşedintele Consiliului Judeţean, Cosmin Vasile şi vicepreşedintele CJ Dolj, Mihai Neaţu.



Şeful statului a venit la acest eveniment îmbrăcat sport, cu o geacă de ski şi cu cizme de cauciuc până la genunchi.

Klaus Iohannis a fost flancat pe partea dreaptă de Ministrul Mediului care purta o costumaţie de pădurar, iar în stânga pe premierul României, Florin Cîţu care a a purtat blugi, un hanorac cu glugă şi o geacă

Barna: Vom asigura finanţare pentru suprafeţele plantate

Ministrul Mediului Tanczos Barna a fost cel care a vorbit primul despre campania de reîmpădurire. El a precizat că această campanie este o continuare a eforturilor din anii anteriori pentru combaterea deşertificării. Tanczos Barna a anunţat că proprietarii de terenuri vor beneficia de finanţare ulterioară plantării, astfel încât să crească interesul proprietarilor de teren pentru această campanie.



„Ceea ce vom face astăzi este o continuare a eforturilor din anii anteriori, când s-au plantat 3.500 de hectare în această zonă şi practic completăm acest trup de pădure prin plantarea pe această mică parcelă. Ne angajăm prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă la o misiune aproape imposibilă, de plantare a câtorva zeci de mii de hectare de pădure, folosind banii din PNRR şi fonduri europene. Avem în momentul de faţă alături mai mulţi miniştri care susţin campania. Ministrul Agriculturii, Oros, este alături de noi, pentru că vom asigura finanţare ulterioră pentru suprafeţele plantate, astfel încât interesul economic pentru proprietarii de teren să fie unul real şi să putem asigura venituri pentru cei care pentru o perioadă relativ lungă vor pierde veniturile în urma plantării, pentru că în primii ani, cu siguranţă, pădurea nu produce bani”, a spus ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Klaus Iohannis la Dăbuleni

Iohannis: Anul trecut au fost plantaţi 50 de milioane de puieţi

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a precizat că vrea să dea impuls unei campanii extinse în care s-a angajat anul trecut, când s-au plantat peste 50 de milioane de puieţi.



„Anul trecut am participat şi am şi oferit patronajul unei acţiuni de reîmpădurire. Anul trecut am avut sloganul „O pădure cât o ţară” şi cred că a fost un succes. Am reuşit, anul trecut, să plantăm peste 50 de milioane de puieţi. Am participat anul trecut şi la deschiderea campaniei şi la finalizarea campaniei, toamna destul de târziu. Pe parcursul acelor luni am discutat în repetate rânduri cu specialiştii din domeniu, cu autorităţile, cu decidenţii politici şi s-a conturat ambiţia de a face mai mult anul acesta şi în anii care urmează. Pentru a da un impuls acestei campanii extinse m-am angajat să continui împreună cu Guvernul, cu autorităţile, cu specialiştii noştri”, a declarat preşedintele României, Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis la Dăbuleni

Din cauza deşertificării anual se pierd 1.000 de hectare de teren agricol

Şeful statului a mai precizat că din cauza deşertificării anual se pierd 1.000 de hectare de teren agricol şi că este nevoie urgentă de reîmpădurire. În plus, extinderea suprafeţelor împădurite va ajuta să avem un mediu mai sănătos. Campania vine la pachet anul acesta şi cu un buget mai mare.



„Ne găsim în judeţul Dolj unde deşertificarea este o realitate. Ce înseamnă deşertificare? Pământul arabil, pământul bun s-a transformat în exact ce vedem aici, teren nisipos. Dacă nu se face nimic, nisipul se duce mai departe şi deja acum avem o pierdere de peste 1.000 de hectare de teren agricol, de teren arabil, în fiecare an. Este clar că aici trebuie intervenit.



Cealaltă chestiune ţine evident de mediu şi de nevoia de a avea mai multe păduri. Cu toţii ne dorim un mediu curat pentru noi şi pentru generaţiile care vin. Cam toată lumea a înţeles pericolul încălzirii climatice şi metoda, în continuare cea mai eficientă pentru a avea un mediu mai sănătos, pentru a combate schimbările climatice, este extinderea suprafeţelor de pădure. Asta vom face, iar împreună cu Guvernul am discutat în cadrul multor întâlniri, pe care le-am avut pentru a concretiza Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, am hotărât să alocăm o sumă imensă de1, 5 miliarde de euro pentru reîmpăduriri. Aceste acţiuni împreună cu oprirea tăierilor ilegale, cu siguranţă, vor duce la un progres semnificativ, la recuperarea de teren valoros în România şi la îmbunătăţirea mediului în general”, a mai precizat Klaus Iohannis.

Cîţu: Provocarea pentru acest Guvern este să depăşim media europeană

La campania de reîmpădurire a fost prezent şi premierul Florin Cîţu care s-a limitat la o declaraţie scurtă, subliiind că provocarea pentru acest Guvern este ca gradul de împădurire din România să depăşească media europeană.



„România are astăzi 29-30% din suprafaţă împădurită, în timp ce Uniunea Europeană are o medie de 38%. Asta este provocarea pentru acest Guvern. Alocăm resursele prin PNRR, poate şi resurse bugetare, dacă mai este nevoie, dar provocarea pentru acest Guvern este să aducem gradul de împădurire în România de la 29-30% peste media europeană, care este de 38%. De asta suntem astăzi aici, să începem această campanie, iar prezenţa mea aici este pentru a arăta că susţin această campanie şi că vom aloca resursele necesare”, a spus Cîţu.

Ninsoarea s-a aşternut imediat peste pădurea de salcâm

Odată ce a început plantarea puieţilor de salcâm a început şi să ningă.

„Nu este o vreme bună pentru noi, dar este o vreme bună pentru împădurit”, a spus Iohannis când a început să ningă. După câteva minute, ninsoarea a devenit abundentă şi pământul din pădurea de salcâm de la Dăbuleni a fost acoperit repede de un strat subţire de zăpadă. Jurnaliştii au profitat de faptul că preşedintele purta o geacă sport, de ski şi l-au întrebat dacă îi sfătuieşte pe români să mai meargă în această perioadă a valului trei a pandemiei la ski.

Preşedintele a zâmbit şi a spus „chiar dacă ninge nu este vreme pentru mers la ski. Cei care vor să meargă la ski să respecte măsurile de protecţie şi să păstreze distanţa de 1,5 metri”.