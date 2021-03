Turnul CET ar putea fi transformat în turbină eoliană fără elice

O universitate politehnică din România s-a arătat interesată să transforme turnul CET din Târgu Jiu în turbină eoliană fără elice.

Astfel, ar putea fi produsă energie electrică prin folosirea curenților care circulă în interiorul turnului înalt de 256 de metri. Așadar, nu va fi nevoie să fie montată o elice uriașă în vârful turnului care a fost construit înainte de 1989. Destinația obiectivului era evacuarea fumului de la centrala termică a municipiului Târgu Jiu. Aceasta ar fi trebuit să înlocuiască centralele termice de cartier și în 1990 era gata în procent de peste 80%.

Cu toate că în toate orașele mari, chiar din vestul Europei, există sisteme de încălzire în sistem centralizat, la Târgu Jiu proiectul a fost abandonat în mod inexplicabil. După ce o perioadă au mai fost utilizate centralele termice pe gaze din interiorul cartierelor, la începutul anilor 2000 s-a trecut la centrale de apartament. Ulterior, centrala termică a orașului, aflată în zona de sud, a fost demolată, iar terenurile au fost retrocedate.

Ar putea produce energie electrică

A rămas însă turnul CET care nu a mai fost pus în valoare. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a readus recent în discuție situația turnului.

„Am readus în discuție acest turn CET pe care dorim să îl punem în valoare. După ce am făcut anunțurile, am fost sunat de la o universitate politehnică din țară interesată să transforme turnul într-o turbină pentru producerea de energie electrică. Nu va folosi elicea sau paletele cunoscute, ci va utiliza curenții care se formează în interiorul turnului. Așteptăm să vedem cum va arăta proiectul și dacă vor putea prezenta o simulare, să vedem cum funcționează. Am mai primit soluții și de la cetățeni, să scriem numele orașului în vârful turnului, să se vadă de la mare distanță, iar pe timp de noapte să fie litere luminoase. Este bine că după atâia ani sunt șanse să punem în valoare și acest obiectiv de pe raza municipiului Târgu Jiu, lăsat abandonat practic.”, a spus edilul. T

urnul devenise acum câțiva ani un punct de atracție pentru iubitorii sporturilor extreme.

Pe locul 8 în țară la înălțime

La un moment dat, construcția de 256 de metri a devenit cunoscută în presa internațională, după ce în 2016 un tânăr s-a urcat cu un monociclu în vârful turnului și s-a plimbat pe margine. Acțiunea a fost filmată și publicată pe rețelele de socializare. Filmările cu acrobațiile și curajul extrem al tânărului au atras publicul.

Consilierii locali nu au fost însă de aceeași părere și au decis că este momentul să intervină pentru ca tinerii să nu își mai pună viața în pericol. Astfel, prin Hotărâre de Consiliu Local a fost luată decizia de a bloca accesul persoanelor în vârful construcției. A fost, prin urmare, tăiată o parte din scara metalică de acces. Turnul CET de la Târgu Jiu se află pe lista celor mai înalte construcții din România, fiind pe locul 8. În același top se află pe locurile 4 și 5 turnurile care deservesc termocentralele de la Rovinari și Turceni(cu 280 de metri înălțime fiecare)

Un strart-up spaniol a inventat turbina fără elice

Este de amintit că, recent, în presa internațională și națională a fost prezentat cazul unui start-up din Spania care a inventat turbinele eoliene verticale, fără elice. Este însă vorba de construcții nu foarte înalte și extrem de flexibile care transformă vibrațiile induse de vânt în energie și pot fi amplasate și în interiorul orașului, dar mai ales pe marginea autostrăzilor, pentru a converti fluxul de aer generat de trecerea mașinilor.

Proiectul aparține firmei Vortex din Spania. Compania Alpha 311, din Marea Britanie, a realizat o mică turbină eoliană din plastic reciclat pentru alimentarea cu elergie electrică a semafoarelor. Mica turbină folosește tot vibrațiile produse de autovehicule. De asemenea, o firmă din Germania a construit un zmeu legat printr-un fir de o turbină de la sol. Mișcările zmeului produc energie electrică. Aducerea acestuia la sol folosește foarte puțin curent electric.