Israel pregătește vaccinarea elevilor între 12 și 16 ani

Oficialii și experții din Israel sunt de acord că imunitatea de turmă nu poate fi atinsă fără vaccinarea copiilor sub 16 ani. Studiile clinice pe vaccinul COVID-19 de la Pfizer nu sunt încă finalizate.

În câteva luni, dacă totul merge așa cum este planificat, sistemul de sănătate publică israelian va intra într-o nouă fază a campaniei sale de vaccinare împotriva coronavirusului. Se va începe vaccinarea a aproximativ 600.000 de tineri cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. Israelul a vaccinat mare parte din copiii cu vârste între 16 și 18 ani.

Provocarea nu este una logistică și nu implică nicio incertitudine cu privire la disponibilitatea vaccinului. În schimb, ceea ce urmează este un efort uriaș pentru a explica părinților importanța vaccinării copiilor, scrie haaretz.com.

Aproape 80% dintre părinți sunt de acord cu vaccinarea copiilor

Experții sunt de acord că vaccinarea acestei categorii mai tinere de vârstă va necesita un uriaș efort de informare publică. Israelul va fi prima țară care va începe vaccinarea celor sub 16 ani într-o perioadă în care restul lumii se concentrează încă asupra persoanelor în vârstă. Această necunoscută va provoaca îngrijorare în rândul părinților.

Pe măsură ce grupele de vârstă eligibile pentru vaccinare au fost extinse la persoanele mai tinere, a existat tendința ca tinerii să fie mai puțin dornici să se vaccineze.

Imunitatea de turmă, imposibilă fără vaccinarea elevilor

Oficialii din domeniul sănătății publice sunt de acord că, dacă Israelul vrea să obțină imunitatea de turmă împotriva virusului, va trebui să include și vaccinarea minorilor. Aceștia reprezintă o treime din populația totală. Programul de vaccinare în rândul celor cu vârsta sub 16 ani este văzut ca important mai ales pentru momentul în care școlile vor reveni la programul normal de cursuri „față în față”.

Revenirea la normal se poate face doar cu o rată ridicată de vaccinare a elevilor. În liceele în care cel puțin 90% dintre elevii din clasele a XI-a și a XII-a au fost vaccinați, aceștia s-au întors deja la clasă.

Sute de elevi, deja injectați anti-COVID

Dr. Michal Stein, președinte al Societății Israeliene pentru Boli Infecțioase Pediatrice, a numit vaccinarea copiilor esențială pentru a reveni la o viață normală în Israel.

Sute de copii israelieni de la 12 la 15 ani au primit deja vaccinul, chiar dacă studiile clinice Pfizer nu s-au încheiat încă, iar vaccinarea aceastei grupe de vârstă nu a primit aprobarea deplină. Beneficiarii au fost vaccinați cu aprobare specială de la Ministerul Sănătății în mod individual din diverse motive.

„Până acum am aprobat aproximativ 600 de cereri de vaccin împotriva coronavirusului pentru copiii sub 16 ani”, a spus Lev. „Până în prezent, nu am primit rapoarte speciale, nu s-au descoperit efecte diferite față de alte persoane care au fost vaccinate”, a spus el.

Optzeci la sută dintre cei care au spus că intenționează să se vaccineze împotriva COVID-19 susțin că își vor vaccina copiii dacă și când ar exista un vaccin adecvat pentru copii. Peste 90% dintre cei care și-au vaccinat copiii împotriva gripei sezoniere au declarat că vor face acest lucru și împotriva coronavirusului.