Medicii din Iași au salvat viaţa unei fetiţe de 9 ani, care avea o tumoră cerebrală

Eroina de 9 ani! Fetița curajoasă care a învins o tumoră cerebrală! O nouă viață pentru Diana, fetița de nouă ani care a învins boala. O poveste despre viață, curaj, emoții, încredere, dedicare și profesionalism. Testimonial mama fetiței, Teodora NISTOR: “Am încercat să fiu tare pentru ea, am avut multe momente în care ... , dar încercam să nu mă las doborâtă pentru că mă gândeam la ea și la sora ei de acasă. Mai bine să treci tu prin momentele astea, decât un copil. I s-a făcut rău la școală, i-a venit să vomite, a cerut la baie, și-a pierdut controlul membrelor și a chemat ambulanța. Eu mi-am pus toate speranțele în medici. Ea era deja la pat, nu mai putea să meargă nici la baie. Tumora îi apăsa și a sângerat. În momentul în care i-a fost rău, am înțeles de la medici că a sângerat tumora. Și atunci și-a pierdut controlul la mâini, dar și la picioare. La RMN s-a văzut exact problema – tumoră la creierul mic și au zis că este tumoră malignă. Domnul doctor Lucian EVA a zis că nu trebuie să disperăm, atunci când am mers la dânsul. A zis că e un drum lung și anevoios, dar nu trebuie să ne pierdem speranța. Și chiar așa a și fost. Mi-am pus încrederea, văzând pe internet despre toată dotarea spitalului, profesionalismul medicilor, dar mi-am pus nădejdea și în Dumnezeu. Eu mi-am pus toată speranța în mâinile lui și a echipei. În momentele alea îți pui toată speranța în medici și în Dumnezeu. Ne-au ajutat foarte mult, și el și echipa, dar și tot personalul de pe etaj, asistentele, comunitatea locală, învățătoarea, preoții, toată lumea. Aici e un spital foarte bine dotat, cu un personal foarte bun. Nu știu ce cuvinte să găsesc ca să spun toată calificarea care o au și sufletul mare pe care îl au. Domnul manager să aibă cât mai multă putere de muncă și să îi dea Dumnezeu sănătate ca să salveze cât mai multe vieți pentru că chiar o face foarte bine.” “Să poți să salvezi viața unui copil este un dar dat de la Dumnezeu, dar și unul dintre motivele pentru care m-am dedicat meseriei de neurochirurg. Iar atunci când vezi un părinte disperat, dar și dezorientat cu un copil în brațe diagnosticat cu o boală gravă, ca medic faci tot ce îți stă în putință. Fetița de nouă ani a ajuns în Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicoale Oblu” Iași pentru un sindrom de hipertensiune intracraniană. O intervenție chirurgicală complexă, cu multe emoții, fiind efectuată cu un real succes. Împreună cu echipa medicală am reușit să eliminăm complet tumora, lucru care a dus la refacerea rapidă a copilului. Am reușit să reunim o echipă extraordinară de specialiști și să creștem, în mod semnificativ dotările spitalului, iar acum suntem în linie dreaptă către atingerea excelenței în neurochirurgie. Spitalul de Neurochirurgie Iași este o poveste, în primul rând, despre și pentru oameni. Unul dintre principiile majore promovate în cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași a fost respectul față de ființa umană, din toate punctele de vedere.”, a declarat Doctor în Neurochirurgie, Șef Lucrări, dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași.