Coşmar la înălţime: O familie din Craiova, blocată în telescaun cu cei doi copii

Adrian Dumitrache este din Craiova și a fost cu familia în vacanță pe pârtia Parâng. Sâmbătă după-amiază (15:50), părinții au urcat cu telescaunul pe munte cu cei doi copii, unul de 6 ani, celălalt de doar 11 luni. La coborâre, aproape de ora închiderii, personalul de la telescaune a oprit instalațiile. Au rămas blocați în telescaun aproximativ o oră și jumătate cu cei doi copii mici.

Familia dă vina pe comunicarea defectuoasă a personalului care a încurcat telescaunele. Au oprit telescaunul cu numărul 42 crezând că este ultimul, iar ei se aflau în telescaunul cu numărul 51. Telescaunele din stațiunea Parâng sunt suspendante la o înălțime de 1100-1700 m.

Adrian Dumitrache spune că:

,,Faptul e petrecut. Am discutat cu avocata, dar nu se poate face nimic. Norocul nostru a fost că am mai avut baterie la telefon și am sunat la 112 și au venit cei de la Salvamont. Toți suntem bine, nu avem probleme de sănătate, dar trauma a fost mare. Copilul cel mare a plâns foarte mult”.

Salvamontiștii au vorbit constant cu familia la telefon

Familia a fost norocoasă că a avut baterie la telefon și că i-a putut contacta pe cei de la Salvamont Parâng, care au stat cu ei în telefon și le-au explicat procedura.

Reprezentantul Salvamont Parâng implicat spune că din ce a înțeles a fost o neînțelegere între operatorii de sus și cei de jos. Imediat ce au fost contactați de Adrian Dumitrache au anunțat mecanicii și au vorbit constant cu familia, asigurându-se că totul este în regulă. ,,Am fost contactați la 16:16 minute, iar din cauza întreruperilor, semnalului am reușit să vorbim cu familia la 16:25. Am anunțat mecanicii, iar până au ajuns aceștia să pornească telescaunele, am încercat să-i liniștim. În 30-40 de minute situația s-a rezolvat. Când au coborât ne-am asigurat că nu au probleme medicale sau nu au făcut hipotermie și i-am întrebat dacă vor să chemăm o ambulanță, dar au refuzat. Nu cred că au fost în pericol, nu au prezentat niciun semn. A fost o vreme plăcută, nu erau grade cu minus. Probabil s-au speriat”, conchide reprezentantul Salvamont Parâng.

Imposibil, dar posibil..

Pe de altă parte, administratorul Telescaunului Parâng spune că așa ceva este imposibil. Recunoaște că mai există întreruperi și că asta se întâmplă la toate instalațiile, dar ca măsură de siguranță instalația este prevăzută cu un motor de rezervă. De asemenea, mai pot exista întârzieri, dar toată lumea este așteptată. O coborâre cu telescaunele nu durează mai mult de 10-15 minute, iar dacă e să rămână cineva blocat nu așteaptă atât de mult. Administratorul spune că personalul era acolo și în 15-20 de minute situația s-a rezolvat. În ceea ce privește normele de siguranță, copiii care au sub șapte ani pot urca cu telescaunul însoțiți de părinți.

,,Sunt luate toate măsurile de siguranță. Este imposibil ca cineva să rămână blocat pe linie. Se fac verificări, se rotesc scaunele și sunt aduse jos. Personalul de la rampă și cei de la Salvamont ne ajută ca să nu existe întâmplări neplăcute. Șansele ca cineva să rămână blocat acolo sunt 0”, spune administratorul telescaunului.

Într-un raport de activitate făcut de Salvamont România în luna februarie, salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 1.498 de acțiuni de salvare. Dintre acestea, 1.233 de intervenții au avut loc pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă și 146 de intervenții în restul zonei montane. De asemenea, în total au fost primite 1.476 de apeluri care anunțau incidente, restul fiind preluate de salvamontiști prin Serviciul Unic de Urgență 112.

Marina Andrei, student anul al treilea la Facultatea de Litere a UCV, specializarea Jurnalism